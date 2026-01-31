SuperG Crans Montana, trionfa Malorie Blanc: Goggia seconda, Melesi sfiora il podio

La giovane svizzera Malorie Blanc conquista il supergigante di Crans Montana davanti a una Sofia Goggia in netta ripresa. Roberta Melesi chiude quarta a un soffio dal podio, mentre Federica Brignone torna in gara in velocità dopo il lungo stop, pagando qualche imprecisione ma portando a termine una prova importante per ritrovare ritmo e sensazioni.

Blanc sorprende tutte nel superG svizzero

Il supergigante femminile di Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana si chiude con il successo della padrona di casa Malorie Blanc. La 21enne elvetica firma una prova solida e veloce, chiudendo in 1’17”34 e conquistando la vittoria nell’ultima gara femminile prima dei Giochi.

Goggia torna sul podio: seconda in crescita

Alle spalle della vincitrice si piazza Sofia Goggia, protagonista di una prestazione incoraggiante dopo le difficoltà delle ultime uscite stagionali. La 33enne di Astino paga 18 centesimi alla svizzera, ma rafforza la propria leadership nella classifica di specialità, mostrando segnali importanti in vista dei prossimi appuntamenti.

Podio completato da Johnson, Melesi quarta per due centesimi

Il terzo gradino del podio è occupato dalla statunitense Breezy Johnson, staccata di 36 centesimi. Beffata invece Roberta Melesi, quarta a soli 42 centesimi dalla vetta e appena due dal podio.

L’azzurra, dopo una prima parte accorta, ha dato il meglio nei curvoni veloci finali, dovendo però intraversare all’ingresso del Toboga conclusivo, dettaglio che le è costato un piazzamento tra le prime tre.

Brignone di nuovo in velocità dopo il lungo stop

Giornata significativa anche per Federica Brignone, al rientro nelle discipline veloci dopo il grave infortunio. Dopo le buone sensazioni emerse in gigante a Plan de Corones, la valdostana è partita con il pettorale 9, facendo segnare un ottimo primo intermedio.

Nel prosieguo della prova, alcune rotazioni e piccole imperfezioni — inevitabili dopo nove mesi lontano dalle gare — l’hanno portata a chiudere a 1”28 da Blanc, per un 15° posto finale.

Al termine della gara Brignone ha commentato così ai microfoni Rai:

“Ho avuto sensazione abbastanza brutte. La gara non mi è venuta come volevo”.

Pirovano fuori dopo un errore finale

Resta l’amaro in bocca per Laura Pirovano, che stava disputando una prova eccellente: all’ultimo intermedio era in testa con 58 centesimi di vantaggio, prima dell’errore decisivo che le ha impedito di restare nel tracciato. Per lei l’appuntamento con il podio è soltanto rimandato.