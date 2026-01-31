F1, Red Bull e l’incognita motore: Verstappen cauto

È iniziata ufficialmente la nuova era di Red Bull Powertrains. Nei primi test di sviluppo della power unit 2026, il progetto RBPT-Ford ha superato il battesimo della pista senza particolari intoppi, completando l’intero programma previsto.

Red Bull: Verstappen soddisfatto del nuovo motore, per ora

Il nuovo motore targato Red Bull Powertrains è forse l’incognita più grande della Scuderia austriaca, che dopo la pausa invernale ha salutato Honda. Dal 2026 Red Bull, con il supporto tecnico di Ford, debutterà come costruttore di power unit, a ventuno anni dall’ingresso del team in Formula 1: una sfida di dimensioni enormi, resa ancora più complessa dal cambio di regolamento tecnico che rivoluzionerà anche il telaio oltre che il motore.

Le prime uscite della nuovo monoposto hanno offerto segnali incoraggianti al “nuovo fornitore di motori”. Tuttavia, nonostante i segnali positivi, Max Verstappen predica cautela dopo il primo shakedown, sottolineando come il lavoro da svolgere sia ancora consistente.

Ad oggi in casa Red Bull non ci sarebbe la percezione di partire da favoriti. E’ vero la nuova RB22 ha attirato l’attenzione con soluzioni aerodinamiche innovative, ma le prestazioni reali dipenderanno in larga parte da competitività ed affidabilità della power unit.

Sul secondo fronte, al netto di qualche problema registrato lunedì con Liam Lawson, il motore non ha evidenziato criticità rilevanti. Verstappen, salito in macchina martedì mattina, è stato limitato da condizioni meteo variabili. Nel corso della giornata di ieri, invece, Verstappen ha potuto macinare chilometri in maniera continuativa, completando 118 giri e chiudendo una sessione complessivamente solida, seppur non priva di imprevisti.

Le prime impressioni di Verstappen

Proprio Max Verstappen ha parlato ieri del nuovo progetto al termine delle prove: «Nel complesso direi che è andata piuttosto bene», ha spiegato il quattro volte campione del mondo. «Abbiamo fatto tanti giri, imparato molto e individuato diversi aspetti su cui lavorare.

Con un motore completamente nuovo riuscire a completare così tanto chilometraggio è incoraggiante». La strada verso il 2026 resta lunga e complessa.

