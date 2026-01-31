NBA nella notte: Lakers travolgenti, Jokic torna e guida Denver, Boston non sbaglia

Nove partite di regular season animano la notte NBA: Los Angeles domina a Washington con un super Doncic, Denver ritrova Jokic e batte i Clippers, Boston vince senza problemi mentre cadono Cleveland e Toronto.
Lakers show a Washington
Notte scintillante per i Los Angeles Lakers, che confermano il buon momento centrando la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Nella capitale finisce 142-111 contro i Washington Wizards, con Luka Dončić assoluto protagonista: 37 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per una prestazione totale. In doppia cifra anche LeBron James con 20 punti e Deandre Ayton con 23.
Boston solida al TD Garden
Vittoria senza affanni per i Boston Celtics, che superano 112-93 i Sacramento Kings davanti al proprio pubblico. A prendersi la scena è Payton Pritchard, eletto MVP del match grazie a 29 punti e 8 assist.
Jokic rientra e Denver vince il big match
Nel confronto di alta classifica a Ovest, i Denver Nuggets hanno la meglio sui Los Angeles Clippers con il punteggio di 122-109. Il ritorno di Nikola Jokić fa subito la differenza: 31 punti e 12 rimbalzi in appena 25 minuti per il centro serbo, rientrato dopo due mesi.
Detroit sorprende Golden State
Colpo esterno dei Detroit Pistons, che espugnano San Francisco battendo 131-124 i Golden State Warriors. A guidare i Pistons è Cade Cunningham con 29 punti e 11 assist, mentre per i Warriors Stephen Curry chiude con 23 punti.
Phoenix ferma Cleveland
Stop esterno per i Cleveland Cavaliers, sconfitti 126-112 dai Phoenix Suns. Prosegue il momento positivo di Dillon Brooks, che firma 27 punti e 3 assist in una prestazione molto solida.
New York dilaga contro Portland
Serata dominante per i New York Knicks, che al Madison Square Garden travolgono 127-97 i Portland Trail Blazers. Sette uomini in doppia cifra per i Knicks, con Jalen Brunson top scorer a quota 26, seguito da OG Anunoby (24) e Josh Hart (20).
Toronto ancora ko, Orlando passa
Seconda sconfitta consecutiva per i Toronto Raptors, battuti 130-120 dagli Orlando Magic. Non bastano i 35 punti di Brandon Ingram, mentre tra i Magic brillano Desmond Bane con 32 punti e Anthony Black con 25.
Brooklyn corsara a Utah
Successo esterno per i Brooklyn Nets, che superano 109-99 gli Utah Jazz. In assenza di Michael Porter Jr., si prende la scena Egor Demin, autore di 25 punti e 10 rimbalzi.
New Orleans piega Memphis
Chiude il quadro la vittoria casalinga dei New Orleans Pelicans, che battono 114-106 i Memphis Grizzlies. Buon contributo di Saddiq Bey e Derik Queen con 22 punti ciascuno, mentre Zion Williamson chiude con 21 punti, 7 rimbalzi e 4 assist.