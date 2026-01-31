Sci alpino, Casse svetta nella prova di Crans Montana: Schieder sesto, Paris dodicesimo

Mattia Casse firma il miglior tempo nell’unica prova cronometrata in vista della discesa maschile di Coppa del Mondo a Crans Montana. Buoni riscontri anche per Schieder, mentre Paris chiude più attardato. Domani la gara con partenza alle 11.

Casse il più veloce nell’unica prova cronometrata

È Mattia Casse a chiudere davanti a tutti la prima e unica prova cronometrata in vista della discesa maschile di Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana, località che ospiterà i Campionati del Mondo 2027 e ultimo appuntamento del circuito maggiore prima delle competizioni olimpiche.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Con il pettorale 19, l’azzurro ha fermato il cronometro sull’1’56”67, costruendo il miglior tempo soprattutto nella seconda parte del tracciato.

Classifica della prova: italiani protagonisti

Alle spalle di Casse si piazzano il canadese Cameron Alexander, staccato di 0”38, e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle a 0”52.

Buon sesto posto per Florian Schieder, distante 0”86 dal compagno di squadra, mentre Dominik Paris chiude dodicesimo a 1”13. Più indietro Christof Innerhofer (14° a 1”35), Guglielmo Bosca (16° a 1”55) e Benjamin Alliod (21° a 1”78).

Giovanni Franzoni paga un errore di linea nel tratto centrale e accusa 2”11 di ritardo, mentre Gregorio Bernardi chiude a 3”37.

Tra gli altri protagonisti attesi per la gara di domani, Marco Odermatt termina la prova a 2”01 da Casse, Alexis Monney a 0”66 e Franjo von Allmen a 1”64 dopo aver spinto soprattutto nella parte alta del tracciato.

Le parole di Mattia Casse

Al termine della prova, il miglior tempo di giornata commenta così:

“Sono riuscito a fare abbastanza bene dei passaggi che qualcuno ha forse interpretato sulle uova. Non è sempre facile correre sotto pressione: tutto sommato porto a casa una buona prova. Ora vediamo domani.

Alla terza porta c’è un bel dosso, è una pista in cui c’è molto da lavorare, un terreno da conoscere, molto movimentato”.

Fiducia Schieder, Franzoni guarda avanti

Soddisfatto anche Florian Schieder, quinto nella passata edizione:

“La prova è andata abbastanza bene, la pista è in buone condizioni, ora vediamo come sarà la gara di domani. Ho fatto una buona prova, ma so che posso fare meglio in determinati punti e questo mi da molta fiducia in vista della gara. L’appuntamento olimpico della prossima settimana non mi condiziona, preferisco pensare giorno per giorno: domani asrà una gara importante anche per la classifica di specialità e si dovrà attaccare a tutta”.

Analisi lucida per Giovanni Franzoni:

“E’ una pista con molti dossi, sto cercando di imparare a lavorarli e a gestirli al meglio. Sono riuscito a restare lucido fino alla fine nonostante l’errore mi abbia portato a mettere gli sci sulle reti. L’anno scorso qui ero andato male, ma sto imparando a capire meglio la pista, mi sono comportato bene nei settori in cui non ho sbagliato e per questo sono fiducioso per domani.

Mi manca ancora un po’ di esperienza per leggere la gara in base alla velocità e come interpretare i dossi in questo senso. Dopo Kitzbühel mi sento bene, partire coi migliori mi da fiducia: l’approccio è sempre lo stesso perchè devo confermarmi, in primis per me stesso”.

Paris: “Linee buone, vediamo domani”

Più cauto il commento di Dominik Paris:

“Tutto a posto, ho provato le linee e mi sembrano buone. La pista è in buone condizioni, vediamo come andrà domani. Dopo la gara si capirà un po’ meglio per le Olimpiadi: la stagione sta andando bene e vediamo di cercare il meglio in vista della prossima settimana”.

Il programma e i precedenti

La discesa maschile di Crans Montana è in programma domani, domenica 1 febbraio, con partenza alle ore 11:00 e diretta su Rai 2 ed Eurosport.

Nelle quattro precedenti discese di Coppa del Mondo disputate sulla pista svizzera, gli azzurri non sono mai saliti sul podio: il miglior risultato resta il quinto posto di Schieder nello scorso anno e quello di Kristian Ghedina nel 1998. Nel febbraio scorso, invece, Paris aveva chiuso al terzo posto nel superG.