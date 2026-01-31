MotoGP: Bagnaia pronto a dire addio a Ducati

Il mercato piloti della MotoGP continua a muoversi sottotraccia, ma i segnali che arrivano dal paddock di Sepang, dove sono in corso i test pre stagionali, raccontano di un possibile addio di Pecco Bagnaia alla Ducati ufficiale.

MotoGP, il futuro di Pecco Bagnaia

Se il rinnovo di Marc Marquez con Ducati appare ormai una formalità, e pronto a essere annunciato prima dell’inizio della stagione, il futuro di Pecco Bagnaia sarebbe in bilico.

Come accadde nella stagione del 2024 con il torinese, al tempo campione del Mondo, la Ducati ufficiale ha deciso di puntare su Marquez e nulla più.

Dopo sei stagioni nel team ufficiale di Borgo Panigale e due titoli mondiali MotoGP conquistati, Bagnaia potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura in rosso. Per quanto riguarda il ruolo del suo sostituto, il grande indiziato sarebbe Pedro Acosta.

Il talento spagnolo è considerato da tempo il futuro pilota della Ducati ufficiale e sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Bagnaia nel team factory dalla prossima stagione.

Una scelta che, se confermata, sarebbe forte, anche in vista di questo 2026 che si preannuncia complicato per il 2 volte iridato in MotoGP (più 1 in Moto2), chiamato a convivere con un contesto tecnico e politico difficile.

Per fortuna all’interno del paddock gli estimatori di Pecco non mancano e il suo appeal resta altissimo.

Dove correrà Bagnaia nel 2027?

Sul tavolo di Bagnaia come riportato da Tuttosport ci sarebbero diverse offerte. Pecco potrebbe restare in orbita Ducati con un progetto tecnico ancora ambizioso, magari all’interno del Team VR46, pur con il punto interrogativo legato alle trattative della squadra di Valentino Rossi con altre scuderie.

Anche Aprilia rappresenta un’altra ipotesi concreta: con una squadra tutta italiana composta da Bagnaia al fianco dell’amico Marco Bezzecchi.

Ma attenzione anche a Yamaha. Visto che anche il futuro di Fabio Quartararo nel team sembra in bilico e Bagnaia sarebbe il nome forte candidato a prenderne il posto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it