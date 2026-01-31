Biathlon, Bionaz sesto e Cappellari in grande rimonta nell’inseguimento agli Europei di Sjusjoen

Ottima prova degli azzurri nell’inseguimento maschile dei Campionati Europei di Sjusjoen: Didier Bionaz recupera 17 posizioni e chiude sesto, Daniele Cappellari rimonta fino al 14° posto. La vittoria va al norvegese Isak Frey.
Frey domina l’inseguimento in casa
L’inseguimento maschile dei Campionati Europei di Biathlon a Sjusjoen premia il padrone di casa Isak Frey, che conferma quanto di buono mostrato nella sprint. Il norvegese, secondo nella gara corta, costruisce il successo nonostante due errori nell’ultimo poligono, quando la vittoria era ormai al sicuro.
Con una serie al tiro di 0-0-0-2, Frey chiude in 34’44”7, precedendo di 16”9 il tedesco Justus Pfund (1-0-0-0) e di 28”1 l’altro tedesco David Kaiser (0-1-1-0).
Bionaz, rimonta da protagonista
Prestazione di grande solidità per Didier Bionaz, protagonista di una gara in costante risalita. L’azzurro, autore di una serie di tiro da 0-1-1-1, nonostante tre errori riesce a recuperare ben 17 posizioni rispetto alla sprint, chiudendo in sesta posizione.
Il ritardo finale di 1’03”9 dalla testa rappresenta un netto miglioramento rispetto al gap di 1’30” con cui aveva preso il via, confermando l’ottimo passo sugli sci e una gestione efficace della gara.
Cappellari, la rimonta più impressionante
La prestazione più eclatante in chiave azzurra è però quella di Daniele Cappellari, autore di una rimonta straordinaria. Partito dal 45° posto della sprint, l’italiano recupera 31 posizioni grazie a una prova impeccabile al poligono.
Con il percorso netto al tiro, Cappellari firma addirittura il miglior tempo complessivo di giornata sugli sci, con circa dieci secondi di vantaggio proprio su Pfund e Bionaz, chiudendo al 14° posto finale.
Gli altri azzurri in gara
Tra gli altri italiani al via, Marco Barale conclude in 28ª posizione con una serie di tiro da 0-1-0-1, mentre Christoph Pircher è 33° dopo aver commesso cinque errori complessivi (1-2-0-2).
Classifica IBU Cup e prossimo appuntamento
Nella classifica generale di IBU Cup, Fabien Claude Guigonnat mantiene la leadership con 614 punti, seguito da Endre Strømsheim Paulsen a quota 595 e Émilien Levet con 571. Nono posto per Pircher, che sale a 349 punti.
Il programma degli Europei prosegue oggi con la prova femminile, in partenza alle 13:30.