Coppa del Mondo Under 20: due medaglie al fioretto

Sono giorni importanti per l’assalto italiano. Le squadre azzurre sono impegnati ad Hammamet in Tunisia (con il fioretto maschile e femminile) e al Cairo in Egitto (con la spada maschile e femminile). Questi i risultati.

Coppa del Mondo Under 20 di fioretto, due le medaglie

Arriva un prezioso doppio bronzo per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile ad Hammamet.

Emanuele Iaquinta ed Elia Pasin agguantano il terzo gradino del podio al termine di una competizione entusiasmante, confermando l’ottimo momento del movimento azzurrino giovanile.

Con solo quattro fiorettisti italiani autorizzati a partecipare alla kermesse tunisina, la delegazione azzurra si conferma in ogni caso competitiva. Protagonisti assoluti sono stati Iaquinta, classe 2008 del Frascati Scherma, e Pasin, 2007 della Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao.

Il cammino dei due azzurrini è partito con grande sicurezza sin dai primi turni. La certezza del podio è arrivata nei quarti di finale: Iaquinta ha sconfitto 15-12 il britannico Sosnov, Pasin ha superato 15-13 il cinese Lin. Tuttavia la corsa dei due fiorettisti italiani si è arrestata in semifinale, contro avversari russi. Fakhretdinov ha battuto Iaquinta per 15-13, mentre Khamdamov ha avuto la meglio su Pasin con il punteggio di 15-12. Due stop che non cancellano il risultato e regalano in ogni caso un podio.

Per Emanuele Iaquinta si tratta del quarto podio consecutivo in quattro appuntamenti stagionali. Per Elia Pasin, invece, è la seconda medaglia nel circuito internazionale Giovani.

Tra gli altri italiani impegnati ad Hammamet, Mattia De Cristofaro ha chiuso in 12ª posizione, fermato proprio da Pasin negli ottavi di finale, mentre Marco Panazzolo si è classificato al 43° posto. Oggi gara individuale di fioretto femminile, con altre quattro atlete azzurre.

Coppa del Mondo Under 20 di spada

Intanto, al Cairo, si è aperta la tappa di Coppa del Mondo Under 20 di spada. Nella gara individuale femminile la migliore delle italiane è stata Ludovica Costantini, che ha chiuso al 25° posto.

Oggi è invece prevista la prova individuale maschile di spada e mentre domenica la conclusione con le competizioni a squadre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it