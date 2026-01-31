Australian Open: i risultati delle finali di doppio della notte

Notte di finali a Melbourne con in campo il doppio maschile, femminile e misto. In mattinata invece la finale del tabellone femminile alle ore 9.00.

Attesa per la notte di domani l’appuntamento con la finale maschile, con Alcaraz contro Djokovic, che ha eliminato il nostro Sinner.

Doppio femminile: dominano Elise Mertens e Shuai Zhang

La notte di Melbourne ha incoronato Elise Mertens e Shuai Zhang nel doppio femminile dell’Australian Open, confermando la bontà di una coppia ricomposta dopo oltre due anni.

Il duo ha superato in finale Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 7-6, 6-4, al termine di una sfida combattuta e segnata da continui cambi d’inerzia. Decisivo il tie-break del primo set, dominato dalle favorite dopo una rimonta subita, mentre nel secondo Mertens e Zhang hanno saputo gestire un altro tentativo di rientro delle avversarie.

Per la belga si tratta del sesto titolo Slam in carriera, il terzo a Melbourne, mentre la cinese conquista il terzo Major e riabbraccia l’Happy Slam, torneo che le ha regalato alcune delle sue gioie più grandi.

Doppio maschile: Christian Harrison e Neal Skupski vincono

Nel doppio maschile, a sorpresa, Christian Harrison e Neal Skupski hanno sollevato il trofeo al loro primo Slam disputato insieme. Il duo anglo-americano ha battuto i padroni di casa Jason Kubler e Marc Polmans per 7-6, 6-4, nonostante la pressione del pubblico di casa della Rod Laver Arena e mostrando grande lucidità nei momenti chiave. Fondamentale il servizio, vero pilastro della loro vittoria, così come il break ottenuto nel secondo set. Emozionante il finale, con Harrison che ha festeggiato il suo primo titolo major e Skupski che ha aggiunto il quarto Slam, ma il primo lontano da Wimbledon.

Doppio misto: è festa per i padroni di casa

A completare il quadro, la finale del doppio misto ha regalato una pagina di storia tutta australiana. Olivia Gadecki e John Peers hanno difeso con successo il titolo, superando i francesi Kristina Mladenovic e Manuel Guinard per 4-6 6-3 [10-8]. Dopo un avvio complicato, i beniamini di casa hanno ribaltato la sfida nel super tie-break, rimontando da 5-7 e chiudendo con grande sangue freddo.

Per la prima volta in sessant’anni una coppia interamente australiana conquista due titoli consecutivi nel misto a Melbourne, suggellando una notte da ricordare per il pubblico di casa.

