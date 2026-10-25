Ciclismo eSport, Gaggioli è campione italiano U19: rivivi tutte le emozioni su Sportface con il Live Replay

Grande spettacolo a Montichiari per il Campionato Italiano di Ciclismo Virutale 2026, andato in scena ieri al Velodrmo nell’ambito del Premio Francesco Cesarini Dream Ahead. Nella prova dedicata al settore giovanile, riservata ad Allievi di secondo anno e Juniores, a conquistare la maglia tricolore è stato Luciano Gaggioli, protagonista di una prestazione di grande solidità davanti a Davide Piotti e Federico Cattaneo. Una giornata che unito ciclismo tradizionale e innovazione e che può essere rivissuta integralmente grazie al Live Replay su Sportface.

Gaggioli davanti a Pinotti e Cattaneo

La competizione si è disputata su un percorso virtuale ambientato a Montreal, lungo 13 chilometri e raddoppiato in occasione della finale. Gaggioli, 18enne della Vangi, ha saputo interpretare al meglio la gare e conquistare il titolo italiano, precedente Davide Pinotti e Federico Cattaneo.

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Per Cattaneo resta anche qualche rimpianto: il giovane atleta è stato infatti condizionato da un problema tecnica a circa 200 metri dall’arrivo, proprio quando la lotta per le posizioni di vertice era apertissima.

Non solo la maglia tricolore, in palio anche altro

Il successo ha avuto un valore che è andato oltre il titolo nazionale. Grazie alla sua vittoria, Gaggioli si è infatti guadagnato anche uno stage con la Jayco-AlUla, mentre Pinotti avrà un’opportunità con la HAYF-Visit Malta. I primi tre classificati saranno inoltre osservati dal Centro Mapei Sport, ulteriore riconoscimento del valore tecnico della manifestazione.

Grande partecipazione anche nel settore Master, con numerosi amatori impegnati nelle qualificazioni e 23 finalisti presenti a Montichiari.