Feller trionfa a Kitzbühel: lo slalom del Ganslern parla austriaco

Manuel Feller recupera tre posizioni nella seconda manche e conquista lo slalom di Coppa del Mondo a Kitzbühel davanti a Meillard e Strasser. Tommaso Sala unico azzurro al traguardo, chiude 21°.

Manuel Feller conquista lo slalom maschile di Kitzbühel e firma uno dei successi più prestigiosi della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Sulla pista del Ganslern, una delle più iconiche del Circo Bianco, l’austriaco è autore di una seconda manche magistrale che gli consente di recuperare tre posizioni e di imporsi con il tempo complessivo di 1’40″60, facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico di casa.

La rimonta vincente di Feller

Dopo aver chiuso la prima manche fuori dalla zona podio, Feller attacca sin dai primi metri della run decisiva, sciando con grande aggressività ma senza perdere precisione nei tratti più tecnici. Una prova completa, solida e veloce che gli permette di superare tutti e di salire sul gradino più alto del podio a Kitzbühel, un successo che vale doppio per prestigio e peso simbolico.

Meillard e Strasser completano il podio

Alle spalle dell’austriaco si piazza Loïc Meillard. Lo svizzero, leader dopo la prima manche, non riesce a difendere il vantaggio ma chiude comunque secondo a 35 centesimi, confermandosi tra i più costanti interpreti dello slalom mondiale. Terza posizione per Linus Strasser, autore di una seconda manche efficace che gli consente di salire sul podio con un distacco di 53 centesimi.

Appena fuori dai primi tre Lucas Pinheiro Braathen, quarto a 0″57, seguito dal finlandese Eduard Hallberg e dal belga Armand Marchant. Completano la top ten Tanguy Nef, Clément Noël, Timon Haugan e Henrik Kristoffersen, in una gara estremamente compatta e combattuta.

Sala unico azzurro in seconda manche

In chiave italiana, Tommaso Sala è l’unico azzurro a centrare la qualificazione alla seconda manche. Lo sciatore lombardo chiude al 21° posto con un distacco di 2″19, pagando qualche imprecisione ma portando comunque a termine una prova solida su un tracciato che ha messo in difficoltà molti big.

Il successo di Feller sul Ganslern rilancia le ambizioni dell’austriaco anche in ottica di classifica di specialità e conferma quanto vincere a Kitzbühel rappresenti uno dei traguardi più ambiti dell’intera Coppa del Mondo.

Ordine d’arrivo – Slalom maschile Kitzbühel

Manuel Feller (AUT) 1’40″60 Loïc Meillard (SUI) +0″35 Linus Strasser (GER) +0″53 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0″57 Eduard Hallberg (FIN) +0″58 Armand Marchant (BEL) +0″64 Tanguy Nef (SUI) +0″81 Clément Noël (FRA) +0″82 Timon Haugan (NOR) +0″94 Henrik Kristoffersen (NOR) +0″98

21. Tommaso Sala (ITA) +2″19