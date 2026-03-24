Slalom femminile Hafjell, Shiffrin in testa dopo la prima manche: vantaggio di oltre un secondo su Holdener

La fuoriclasse americana è quasi perfetta sul lungo tracciato norvegese con 1’07″79. Bene la diciassettenne altoatesina, campionessa mondiale juniores, che coglie il primo passaggio del turno in Coppa del Mondo. Della Mea in difficoltà, seconda manche alle 13.30

Mikaela Shiffrin è padrona della prima manche dello slalom femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Hafjell. La fuoriclasse americana ha dominato il lungo tracciato norvegese fermando il cronometro su 1’07″79, accumulando 1″10 di vantaggio sulla svizzera Wendy Holdener, già detentrice della coppa di specialità da tempo assegnata proprio a Shiffrin. A tallonare Holdener c’è l’altra statunitense Paula Moltzan a 1″12, mentre Emma Aicher è quarta a 1″38, mantenendo vive le proprie chances nella lotta alla classifica generale.

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Trocker, prima qualificazione in carriera: “Mi sono divertita”

La notizia più bella in casa Italia arriva da Anna Trocker. La diciassettenne altoatesina, campionessa mondiale juniores della specialità, ha disputato una prova di grande personalità con il pettorale 24: quindicesima a 3″01 dalla vetta, coglie il primo accesso alla seconda manche della sua carriera in Coppa del Mondo. A caldo le sue parole lasciano trasparire entusiasmo e consapevolezza: “Uno slalom davvero lungo ma mi sono divertita: ora a tutta per la seconda manche. Preferisco le tracciature più filanti, ma si deve andare forte anche quando gira di più”.

Della Mea fatica sul tracciato: “Mi sono fatta addormentare”

Manche più complicata per Lara Della Mea, che non riesce a trovare i giusti ritmi sulla neve lenta norvegese e chiude con un ritardo di 4″04 da Shiffrin. La spiegazione dell’azzurra è lucida: “Mi sono fatta addormentare dal ritmo e dalla neve lenta, non sono riuscita a spingere e non ho cambiato il ritmo. Ci sta fare una gara lunga ogni tanto, ma è sicuramente impegnativa”.

La seconda manche è in programma alle 13.30.