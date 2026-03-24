Shiffrin trionfa e fa 110, ma brilla Trocker: nona con il miglior tempo nella seconda manche

La statunitense conquista la nona Coppa di slalom, ma la grande sorpresa è l’azzurra Anna Trocker, protagonista con il miglior parziale nella seconda manche e la prima top 10 in Coppa del Mondo.

Mikaela Shiffrin conquista la vittoria numero 110 in carriera e mette al sicuro la nona Coppa di specialità nello slalom, dominando la gara di Hafjell, in Norvegia, con il tempo complessivo di 2’07″61. La statunitense ha preceduto la svizzera Wendy Holdener, seconda a 1″32, e la tedesca Emma Aicher, terza a 1″36, che resta ancora in corsa per la Coppa generale, con un distacco di 85 punti dalla leader quando manca soltanto il gigante conclusivo della stagione.

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La giornata sorride però anche all’Italia grazie alla straordinaria prova della giovanissima Anna Trocker, grande protagonista dello slalom. La 17enne altoatesina ha chiuso al nono posto, conquistando la sua prima top 10 in Coppa del Mondo, ma soprattutto facendo registrare il miglior tempo nella seconda manche, ex aequo con Truppe. Una prestazione di grande qualità che le ha consentito di recuperare sei posizioni nella classifica finale, chiudendo a 2″87 dalla Shiffrin.

Trocker protagonista con una seconda manche da applausi

La sciatrice azzurra si è distinta soprattutto nella seconda parte di gara, dimostrando carattere e qualità tecnica su un tracciato particolarmente impegnativo. Il miglior tempo nella seconda manche rappresenta un segnale importante in prospettiva futura e conferma il talento della giovane atleta italiana.

“E’ stata una gara fantastica – ha dichiarato Trocker – sono molto contenta di come è andata la seconda manche. Farò anche il gigante di domani e cercherò di fare del mio meglio”.

Della Mea chiude al 21° posto

Tra le azzurre in gara anche Lara Della Mea, che ha migliorato la propria prestazione nella seconda manche ma non è riuscita a recuperare il distacco accumulato nella prima, chiudendo al 21° posto.

“E’ stata una bella stagione, oggi non è stata la mia gara. Un po’ meglio la seconda manche, ma non è bastato. Vedremo domani per l’ultima gara”.

Tutto si deciderà quindi nel gigante di domani, ultima prova stagionale che assegnerà definitivamente la Coppa generale.