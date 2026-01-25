Sci alpino, Shiffrin domina a Spindleruv Mlyn: suo lo slalom e la Coppa di specialità

La statunitense firma un’altra prova di forza nello slalom femminile in Repubblica Ceca, conquista il settimo successo stagionale e chiude i conti per la Coppa di specialità. Mondinelli migliore azzurra.

È ancora Mikaela Shiffrin la regina dello slalom mondiale. La statunitense ha vinto lo slalom di Spindleruv Mlyn, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025/2026, imponendosi con un margine netto sulle avversarie e mettendo al sicuro anche la Coppa di specialità.

Shiffrin senza rivali

Già al comando dopo la prima manche, Shiffrin ha gestito la seconda con grande autorità, fermando il cronometro sul tempo complessivo di 1’37″59. Per la fuoriclasse americana si tratta del settimo successo stagionale, l’ennesima dimostrazione di una superiorità tecnica e mentale che continua a segnare un’epoca nello slalom femminile.

Podio internazionale

Alle spalle della vincitrice si piazza la svizzera Camille Rast, seconda a 1″67, mentre il terzo gradino del podio è occupato dalla tedesca Emma Aicher, staccata di 2″18. Subito fuori dal podio l’austriaca Katharina Truppe, quarta a soli 2″21, seguita dalla connazionale Wendy Holdener, quinta.

Le azzurre: rimonta Mondinelli

In casa Italia, la migliore prestazione è quella di Emilia Mondinelli, capace di una rimonta di dieci posizioni nella seconda manche che le vale il 20° posto finale a 4″93 dalla vetta. Più indietro Martina Peterlini, che chiude in 27ª posizione con un distacco di 5″79.

Top 10: equilibrio dietro la leader

Alle spalle delle prime tre, la top ten vede la presenza di atlete di grande esperienza come Anna Swenn Larsson, Katharina Huber, Cornelia Öhlund, Sara Hector e Lena Dürr, a conferma dell’alto livello tecnico della gara ceca, anche se il divario imposto da Shiffrin resta significativo.

Ordine di arrivo – Slalom femminile Spindleruv Mlyn

Mikaela Shiffrin (USA) 1’37″59 Camille Rast (SUI) +1″67 Emma Aicher (GER) +2″18 Katharina Truppe (AUT) +2″21 Wendy Holdener (SUI) +2″35 Anna Swenn Larsson (SWE) +2″43 Katharina Huber (AUT) +2″91 Cornelia Öhlund (SWE) +2″91 Sara Hector (SWE) +3″56 Lena Dürr (GER) +3″68

20. Emilia Mondinelli (ITA) +4″93

27. Martina Peterlini (ITA) +5″79