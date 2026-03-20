Finali Kvitfjell, seconda prova discesa femminile: Monsen davanti a Lie, Nicol Delago quinta e Pirovano nona

Le norvegesi dominano il secondo allenamento ufficiale. Aicher si nasconde e termina ultima. Sabato la gara: Pirovano difende 28 punti su Aicher per il globo di discesa

Le padrone di casa regalano spettacolo nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa femminile alle finali di Kvitfjell. Marte Monsen firma il miglior tempo in 1’32″15, precedendo la connazionale Kajsa Lie di soli 6 centesimi. Al terzo posto si piazza la tedesca Kira Weidle a 40 centesimi, seguita dall’estone Ester Ledecka, più lenta di soli 2 centesimi rispetto alla terza.

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Le azzurre: Nicol Delago quinta, Pirovano in zona attesa

La migliore delle italiane è Nicol Delago, quinta con mezzo secondo di ritardo dalla Monsen. Segue Sofia Goggia in ottava posizione a 75 centesimi, poi Nadia Delago nona a 92. Laura Pirovano, la grande protagonista attesa per sabato, chiude decima a 1″03, mentre Elena Curtoni conclude con 2″03 di ritardo.

Aicher si nasconde, Pirovano respira

Dato significativo in ottica classifica di specialità: Emma Aicher ha terminato la prova fermandosi in piedi, finendo in fondo alla graduatoria. Un segnale chiaro della strategia della tedesca, che vuole arrivare fresca alla gara di sabato. Pirovano si presenta alla discesa ufficiale con 436 punti contro i 408 di Aicher e i 351 di Weidle, entrambe ancora in corsa per il globo di cristallo.

Le parole delle azzurre

Pirovano si è presentata alla vigilia con una serenità che racconta una stagione già oltre le aspettative: «Non avevo mai pensato di poter lottare per la Coppa, ma questa è già la mia miglior stagione in discesa e questo per me è un fatto molto importante. Erano già un paio d’anni che ero contenta di come affrontavo le gare ed ora, finalmente, si è messo tutto insieme. Cercherò di divertirmi nell’ultima gara e vada come vada, sarò contenta lo stesso».

Goggia ha invece commentato il proprio miglioramento rispetto alla prima prova: «Ho disputato una buona prova, molto solida. Ieri c’era più sole, molte curve al buio ed è una condizione che mi dà fastidio. Mi ha aiutato l’analisi video e oggi mi sono sentita molto più a mio agio e confidente. Per il superG ci sarà la sfida con la Robinson, ma domani ci sarà in pista Laura che combatterà per la Coppa di discesa e dobbiamo tutte concentrarci sul fare una bella gara».

La discesa ufficiale è in programma sabato 21 marzo con start alle ore 12.