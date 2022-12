Sci, Coppa del Mondo: Innerhofer davanti a tutti in prima prova

L’azzurro Christof Innerhofer in 1.57.92 è stato il più veloce nella prima prova cronometrata sulla pista Stelvio in vista della discesa di Coppa del Mondo di sci di mercoledì che sarà seguita giovedì da un superG. Secondo tempo per il canadese James Crawford un 1.58.18 e terzo per il francese Adrier Fresquet in 1.58.19 su una pista che si è velocizzata man mano che aumentavano le discese. Per quanto riguarda i colori azzurri bene Mattia Casse con il settimo tempo in 1.58.89, nono Pietro Zazzi in 1.59.03 e undicesimo Dominik Paris in 1.59.09. Proprio Paris, reduce da una serie di risultati deludenti, è molto atteso sulla Stelvio dove in carriera ha vinto sei discese ed un superG. Domani seconda ed ultima prova.