Sci alpino, trionfo a Kranjska Gora: Rast vince, Della Mea decima, rimonta Goggia

Grande gigante femminile a Kranjska Gora: Camille Rast centra il primo successo in carriera, Scheib rafforza il primato di specialità. Buone prove azzurre con Della Mea in top ten e una Goggia in forte rimonta.

È una giornata da incorniciare per Camille Rast, che conquista il primo successo in carriera nel gigante di Coppa del Mondo a Kranjska Gora. Sulla pista Podkoren 3, l’elvetica conferma la leadership già costruita nella prima manche e chiude con il tempo complessivo di 2’00”09, gareggiando con il lutto al braccio per la tragedia che ha colpito Crans-Montana.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sci alpino a Kranjska Gora, Scheib sempre più leader

Alle spalle di Rast si conferma sul podio l’austriaca Julia Scheib, seconda a soli 20 centesimi. Risalita dalla quinta posizione di metà gara, Scheib rafforza ulteriormente il primato nella classifica di specialità del gigante.

Terzo posto per la statunitense Paula Moltzan a 0”47, seguita a brevissima distanza dalla svedese Sara Hector (+0”50). Quinta Mikaela Shiffrin a 1”05, davanti a Lara Colturi, sesta con lo stesso distacco.

Della Mea in top ten davanti al pubblico di casa

Sulla pista slovena, a pochi chilometri dalla sua Tarvisio, Lara Della Mea firma una prova solida e chiude al decimo posto. Ottava dopo la prima manche, l’azzurra dell’Esercito conclude con un ritardo di 2”34, confermando il percorso di crescita mostrato fin dalle prime gare stagionali.

A fine gara, Della Mea ha sottolineato le sensazioni positive: una giornata speciale anche per l’atmosfera, con il calore di amici e familiari sugli spalti, e lo sguardo già rivolto allo slalom in programma il giorno successivo.

Rimonta Goggia, dall’anonimato all’undicesimo posto

Appena alle spalle della top ten, grande rimonta per Sofia Goggia. La bergamasca interpreta al meglio la seconda manche, facendo segnare il quinto tempo assoluto e risalendo dal 26° posto fino all’undicesima posizione finale (+2”98).

Una prova che conferma i progressi nel gigante e consente a Goggia di guardare con fiducia ai prossimi impegni, tra allenamenti e future gare tecniche e veloci.

Altre azzurre a punti, prime volte importanti

Torna a conquistare punti di Coppa del Mondo Ilaria Ghisalberti, 28ª al traguardo. Trentesima posizione per Alice Pazzaglia, che centra la seconda gara consecutiva a punti.

Prima qualificazione in carriera alla seconda manche per Ambra Pomarè, che però resta fuori dalla zona punti. Non avevano superato la prima manche Asja Zenere, Giorgia Collomb e Laura Steinmair, mentre Anna Trocker è uscita nella parte alta del tracciato.

Classifiche: Scheib in rosso, Shiffrin leader generale

Con il risultato di Kranjska Gora, Scheib consolida il pettorale rosso del gigante salendo a 460 punti, con 119 lunghezze di vantaggio su Rast, che scavalca Robinson. Nella classifica di specialità, Goggia e Della Mea occupano rispettivamente la 12ª e la 13ª posizione.

La classifica generale vede invece Shiffrin salire a quota 743 punti, seguita da Rast (603), con Robinson ferma a 484. Goggia è quinta con 428 punti.

Domani lo slalom

La tappa slovena si chiuderà domani con il tradizionale slalom di Kranjska Gora, con prima manche alle 9:30 e seconda discesa fissata alle 12:15.