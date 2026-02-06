Juve ancora guai in attacco, l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia

Sarà l’Atalanta la seconda semifinalista di Coppa Italia 2026, la formazione nerazzurra ha battuto nettamente la Juventus ed ora aspetta la vincente tra Bologna e Lazio. In questo modo la Dea avrà la possibilità di centrare il pass europeo anche attraverso la vittoria della manifestazione.

Coppa Italia: Atalanta-Juventus finisce 3-0

L’Atalanta travolge la Juventus con un netto 3-0 e diventa la seconda semifinalista di Coppa Italia dopo l’Inter. Una serata da incorniciare per la squadra di Palladino, che davanti al pubblico della New Balance Arena firma una prestazione cinica e matura, tenendo viva la possibilità di riscattare una stagione finora vissuta tra alti e bassi. I bergamaschi colpiscono nei momenti chiave del match e puniscono una Juve propositiva ma sprecona, uscita ridimensionata dalle scelte tattiche di Luciano Spalletti.

Nel primo tempo l’equilibrio è solo apparente. La Juventus parte meglio e costruisce le occasioni più nitide. Al 24’, però, l’episodio che cambia l’inerzia della gara: dopo il controllo Var, l’arbitro Fabbri assegna un rigore all’Atalanta che Scamacca trasforma.

Nella ripresa il copione iniziale non cambia: i bianconeri tengono il pallino del gioco, ma mancano di lucidità negli ultimi metri. McKennie e Kelly falliscono il pareggio. Al 77’ Sulemana raddoppia a porta vuota su assist di Bellanova. Poco dopo arriva anche il tris: Pasalic, appena entrato, che trova l’angolino.

Juventus, brutta battuta di arresto per Spalletti

Dunque, la Juventus inciampa ancora. Dopo aver vinto bene con Napoli e Parma in campionato, la squadra bianconeri si riscopre fragile e poco continua. Ma soprattutto torna a faticare l’attacco come accaduto a Monaco in Champions League. Openda non incide e David non essendo una prima punta di ruolo conferma qualche lacuna.

Con l’assenza di Yildiz la Juve in attacco paga l’assenza di un vero centravanti con caratteristiche da bomber. Ieri si è visto in quel ruolo anche il multitasking McKennie che però non riesce a fare miracoli.

