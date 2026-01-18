Sci Alpino, Slalom Wengen: Vinatzer fuori dalla top 10. C’è un nuovo problema

È una mattinata di Slalom a Wengen: deludenti finora gli italiani con Vinatzer fuori dalla top 10. Ma c’è un altro problema da fronteggiare

Un respiro che annebbia il viso e si vola verso il traguardo. Lo Slalom di Wengen regala emozioni a tutti gli appassionati di sci alpino, anche se non porta in dote grandi soddisfazioni per gli italiani, almeno non nella prima parte di mattinata.

Alex Vinatzer ha dimostrato di saper tenere il passo dei primi della classe, ma oggi ha portato a casa un risultato decisamente deludente, in attesa della seconda manche. A comandare, finora è McGrath, capace di segnare un tempo di 52.89. È lui a tenere il gruppo di testa, ma il campione italiano non è vicino.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il tempo di Vinatzer è due secondi più alto e per il momento gli vale il 15esimo posto, fuori dalla top 10. Ci si aspettava ben altro, ma lo sciatore italiano ha vissuto una settimana difficile, in cui ha saltato due allenamenti per via dell’influenza.

Slalom Wengen: le difficoltà di Vinatzer e Sala

Dopo la discesa, Vinatzer ha parlato ai microfoni Rai: “Non sono partito con la decisione giusta. Non ho sentito il taglio pulito. Era sempre ruvido, tranne se spingevi forte. Ho preso un po’ troppi spazi. Cosa si può recuperare nella seconda manche? Ora cerco di riposarmi bene”.

Insomma, anche la superficie molto segnata ha reso più difficile raggiungere l’obiettivo. Anche per Sala e Kastlunger non sono arrivate soddisfazioni: entrambi fuori dai primi 20. La speranza per lo sci alpino è che la seconda manche di oggi vada in modo molto diverso.