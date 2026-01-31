Calciomercato Milan: in arrivo Mateta, via Nkunku

Il Milan ha rotto gli indugi. L’obiettivo del Diavolo è acquistare entro il 2 febbraio un nuovo attaccante per Max Allegri per puntare allo Scudetto.

Milan, il colpo Scudetto

A meno 4 dall’Inter il Milan vuole sognare. I rossoneri, al di là delle dichiarazioni di rito, sperano di strappare lo Scudetto all’Inter. Ne è la prova il mercato di gennaio, con l’ultimo colpo atteso nelle prossime ore.

La società rossonera sarebbe pronta ad accontentare Massimiliano Allegri regalandogli il centravanti richiesto già in estate. Jean-Philippe Mateta è a un passo dal vestire la maglia rossonera.

Il “carrarmato transalpino”, classe 1997, era stato uno dei grandi obiettivi del Diavolo anche a luglio. Tuttavia le richieste del Crystal Palace avevano frenato l’operazione.

In estate, infatti, gli inglesi avevano chiesto al Milan 50 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da via Aldo Rossi. Così l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare avevano virato su altre soluzioni, chiudendo a fine agosto per Christopher Nkunku.

Ora lo scenario è cambiato. Proprio Nkunku potrebbe essere il sacrificato per Mateta. Nella giornata odierna è attesa la fumata bianca con lo scambio dei documenti, prima dello sbarco in Italia dell’attaccante del Palace, che potrebbe sostenere le visite mediche già domani.

L’operazione si chiuderebbe su una base di 35 milioni di euro. Per Mateta è pronto un contratto fino al 2029 da 3,5 milioni a stagione più bonus.

Milan, Nkunku ora è in uscita

Resta ora da definire il futuro di Nkunku. Il francese ha finora respinto ogni offerta. Nonostante le avance di club turchi e sauditi, ha preferito rimanere a Milano, ma nelle ultime per lui si sarebbero mossi diversi club di Premier League e l’Atletico Madrid.

Dalla Premier sarebbero anche interessati a un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’eventuale uscita dell’ex Lipsia faciliterebbe il mercato.

