Sci alpino, l’Italia sogna con Franzoni a Kitzbuehel: “La pista mi piace”

Giovanni Franzoni è una grande speranza per lo sci alpino: tutta Italia sogna a Kitzbuehel, dopo il SuperG di Wengen

La carriera di Giovanni Franzoni sembra già arrivata a un punto di svolta. Il SuperG di Wengen è terminato con una vittoria clamorosa per lo sciatore italiano, seguito da un terzo posto in discesa. Vuol dire solo una cosa: la forma è delle migliori, tanto da lasciar pensare che davvero si possa continua a vincere.

Ora, però, arriva la Streif, il sogno e allo stesso tempo l’incubo, di ogni campione. Le premesse sono delle migliori, visto che alla due prove cronometrate in Austria ha fatto segnare per ben due volte il miglior tempo. Potrebbero essere i primi passi verso la storia, anche perché la fiducia non manca per un successo che all’Italia manca da ben sette anni.

Come riportato dalla Fisi, Franzoni ha dichiarato: “Per la prima volta sono nei primi dieci, quindi questa volta avrò la possibilità di guardare qualcuno prima di me”.

Il vantaggio tecnico di Franzoni alla Streif

Ci sono anche ottime ragioni sotto il profilo tecnico per sperare. Infatti, lo sciatore ha ammesso di essersi trovato molto bene sulla neve e anche con il materiale: “La pista mi piace“. Inoltre, si tratta di una tappa molto veloce, proprio la specialità di Franzoni, che dà il meglio con le alte velocità.

“Quest’anno sono riuscito a migliorare in alcuni passaggi e ho bene in testa quello che devo fare. Devo ancora sistemare qualcosa nella parte alta della discesa però mi sento fiducioso e pronto“, ha concluso Franzoni.