Sci alpino, Goggia in dubbio per il super-G di Zauchensee: “Dipende dai dolori”

by Deborah Sartori

Sofia Goggia deciderà all’ultimo minuto se gareggiare nel super-G di Zauchensee, in programma domenica 16 gennaio e valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. La bergamasca è infatti incappata in una brutta caduta nel corso della discesa di sabato. La campionessa olimpica in carica della specialità non ha riportato conseguenze gravi, ma l’urto è stato forte e dunque deciderà in giornata se gareggiare o meno. Lo ha annunciato la stessa Goggia tramite un post pubblicato su Facebook. “Che cartella ragazzi! – esordisce la bergamasca – . L’importante è stare bene ed essere integri e, nonostante qualche dolore, lo sono. Grata per questo! A domani. In caso di gara (decido domani in base ai dolori!) avrò il numero 5“.

LA CADUTA DI GOGGIA NELLA DISCESA DI ZAUCHENSEE (VIDEO)

