Sci alpino, Franzoni trionfa a Kitzbühel: vittoria storica sulla Streif

Impresa dell’azzurro nella discesa più iconica del Circo Bianco: successo per sette centesimi su Odermatt e consacrazione definitiva tra i grandi della velocità.

Giovanni Franzoni firma una delle pagine più memorabili dello sci alpino italiano vincendo la discesa libera di Kitzbühel. Sulla Streif, la pista simbolo del Circo Bianco e la gara più ambita della stagione, l’azzurro ha conquistato il successo più prestigioso della carriera, imponendosi per appena sette centesimi su Marco Odermatt.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una Streif domata con coraggio e precisione

La gara di Franzoni è stata un concentrato di audacia, tecnica e lucidità. Con il pettorale numero 2, l’italiano ha fatto segnare intermedi di altissimo livello sin dall’avvio, attaccando i tratti più ripidi senza mai perdere continuità. Nel segmento chiave della Streif — dalla Mausefalle alla traversa — ha mostrato un equilibrio perfetto: leggero sugli sci, solido nei salti, aggressivo nelle linee. Un’esecuzione che ha costruito, metro dopo metro, un risultato destinato a restare.

Il duello con Odermatt deciso sul filo

Partito subito dopo, Marco Odermatt ha risposto con una prova di altissima qualità. Lo svizzero ha spinto forte nella parte alta e ha recuperato terreno nel finale, ma il cronometro ha premiato Franzoni: sette centesimi hanno fatto la differenza, negando ancora una volta allo svizzero — dominatore delle ultime stagioni — il primo successo sulla Streif.

L’emozione e il ricordo

A gara ancora aperta, Franzoni non ha trattenuto l’emozione. Ai microfoni Rai, intervistato da Ettore Giovannelli, ha ricordato Matteo Franzoso, compagno di stanza a Kitzbühel nella passata stagione, scomparso la scorsa estate in un incidente sulle nevi cilene. Un pensiero che ha reso il trionfo ancora più intenso.

Una consacrazione nella velocità mondiale

Vincere a Kitzbühel significa entrare nell’Olimpo dello sci alpino. Per Franzoni è una conferma pesante: dopo il successo nel Super G di Wengen, la vittoria sulla Streif lo colloca stabilmente tra i grandi interpreti della velocità mondiale. Domare la pista che ha messo in difficoltà generazioni di campioni è un sigillo di prestigio assoluto.

Italia protagonista anche con Schieder

A completare una giornata storica per la squadra azzurra, il quarto posto di Florian Schieder, ancora una volta tra i migliori sulla Streif e vicino al podio in una delle discese più difficili del calendario.