Sci alpino, Franzoni ancora davanti a tutti: miglior tempo anche nella seconda prova sulla Streif

Il bresciano guida l’ordine d’arrivo a Kitzbühel davanti ad Alphand e Babinsky. Azzurri protagonisti, cancellata la terza prova

Giovanni Franzoni si conferma in grande forma e resta leader assoluto anche nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del Mondo di Kitzbühel, in programma sabato alle 11:30. Dopo aver dominato il primo allenamento ufficiale di martedì, il bresciano – reduce da due podi nelle prove veloci di Wengen – ha ribadito il proprio stato di grazia facendo segnare ancora una volta il miglior tempo sull’iconica Streif.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Franzoni ha fermato il cronometro sull’1’52″21, migliorando ulteriormente le sensazioni già positive emerse nel primo test sul tracciato tirolese.

Classifica di alto livello e tanti azzurri nelle posizioni di vertice

Alle spalle dell’azzurro si è inserito il francese Nils Alphand, staccato di appena 9 centesimi, mentre l’austriaco Stefan Babinsky ha chiuso in terza posizione con un ritardo di 0″29.

Ottimi riscontri anche per gli altri italiani, con una presenza massiccia nelle zone alte della classifica:

Christof Innerhofer è quarto a 0″39

Mattia Casse sesto a 0″51

Florian Schieder ottavo a 0″72

Dominik Paris diciottesimo a 1″38

Più attardati Benjamin Alliod (+2″17), Marco Abbruzzese (+3″24) e Max Perathoner (+3″85), mentre Guglielmo Bosca non ha preso il via nella seconda prova.

Cancellata la terza prova ufficiale

Al termine del secondo allenamento cronometrato, la giuria ha deciso di cancellare la terza prova ufficiale prevista inizialmente sul tracciato austriaco. Il programma della tappa di Kitzbühel proseguirà dunque direttamente con le gare.

L’appuntamento sulla Streif è fissato per:

Venerdì : SuperG (ore 11:30)

Sabato : Discesa libera (ore 11:30)

Domenica: Slalom

Con Franzoni in questa condizione, le aspettative per il weekend austriaco si fanno sempre più alte.