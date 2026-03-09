Wheelchair curling, l’Italia travolge la Slovacchia 10-0: prima vittoria alle Paralimpiadi

Gli azzurri del curling in carrozzina interrompono la striscia negativa e centrano il primo successo nel round robin del torneo misto a Milano-Cortina 2026. Martedì la sfida alla Gran Bretagna.

Arriva la prima vittoria per l’Italia nel torneo misto di wheelchair curling alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella mattinata di lunedì 9 marzo, quarta giornata del round robin, gli azzurri hanno travolto la Slovacchia con un netto 10-0, riscattando le tre sconfitte consecutive delle giornate precedenti.

Il sestetto azzurro in gara

La squadra italiana è composta da Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani, Angela Menardi e Giuliana Turra. Contro la Slovacchia il gruppo ha disputato una prova dominante, non lasciando alcuno spazio agli avversari e chiudendo l’incontro con il massimo scarto.

Martedì la sfida alla Gran Bretagna

Il cammino dell’Italia nel torneo paralimpico continua martedì 10 marzo, quando gli azzurri torneranno sul ghiaccio alle ore 9:30 per affrontare la Gran Bretagna nella quinta partita del girone.