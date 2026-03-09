Para ice hockey, Italia ko contro la Cina 11-1: sfuma il sogno semifinale

Gli azzurri cedono nettamente nel secondo match del Girone A dopo un primo periodo equilibrato. Martedì alle 10.05 la sfida alla Germania per la prima vittoria paralimpica.

Si chiude con una sconfitta pesante la seconda uscita dell’Italia nel torneo di para ice hockey alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri vengono superati dalla Cina per 11-1, perdendo ogni chance di accedere alla semifinale dopo il ko all’esordio contro gli Stati Uniti. Nonostante tutto, i 3.498 spettatori presenti alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena non hanno mai smesso di sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Primo periodo equilibrato, poi il crollo

La partita inizia in modo incoraggiante per l’Italia. Gli azzurri mostrano buona organizzazione difensiva e reggono il confronto fisico con una Cina rapida e potente. Al 12’22” Tian sblocca il risultato con una deviazione volante, ma l’Italia risponde appena 47 secondi dopo: azione elaborata con Kaffmann e Kalegaris, conclusa da Landeros in ribattuta per l’1-1. Il primo periodo si chiude in parità.

Nel secondo periodo la musica cambia completamente. La Cina, trascinata da Zhidong Wang e Shen, dilaga con sei reti consecutive portandosi sul 7-1 alla seconda sirena. Il timeout chiamato da coach Bianchi non sortisce l’effetto sperato, e l’unica vera occasione azzurra nel periodo arriva da Landeros, murato da Wei Wang.

Terzo periodo, dentro Kasslatter

Nel terzo drittel coach Bianchi schiera Kasslatter al posto di Stillitano tra i pali, ma la Cina non allenta la pressione: 12 tiri e altri quattro gol, firmati da Jujiang Wang, Song, Zhidong Wang e Li, gli ultimi due in superiorità numerica. Il risultato finale è 11-1.

Il tabellino

CINA-ITALIA 11-1 (1-1, 6-0, 4-0)

Marcatori: 12’22” Tian (Lyu, Song); 13’07” Landeros (Kalegaris, Kaffmann); 19’09” Qiu (Shen, Zhu); 19’55” Z. Wang (Li); 21’01” Tian (Shen); 23’10” Tian (Shen); 24’08” Z. Wang (Lyu, Song); 26’02” Shen (Tian); 31’46” J. Wang (Z. Wang) PP1; 33’15” Song (Che, Zhang); 34’47” Z. Wang (Shen, Tian); 44’27” Li (Shen, Song) PP1.

Penalità: Cina 4′ – Italia 6′. Tiri in porta: Cina 39 – Italia 8.

Le parole del coach Bianchi e di Depaoli

L’head coach Mirko Bianchi non si nasconde: «La Cina ha dimostrato di essere più forte di noi, sapevamo che oggi per strappare dei punti sarebbe servita la partita perfetta da parte di tutti. Non è arrivata, anzi abbiamo iniziato a commettere degli errori che hanno permesso loro di dilagare. Adesso manca la partita con la Germania: abbiamo capito di non poterci giocare una medaglia, ma proveremo a ripartire al meglio resettando tutto. Il loro livello è comunque più simile al nostro rispetto a Stati Uniti e Cina, vediamo cosa potrà succedere».

L’attaccante Christoph Depaoli guarda all’aspetto emotivo: «Il primo periodo è stato assolutamente alla pari, poi purtroppo c’è stato ancora un crollo. Mi fa enormemente piacere il grande supporto dei tifosi italiani: sin qui posso dire che è bellissimo giocare le Paralimpiadi in casa grazie soprattutto a loro. Ora tutto quello che conta è recuperare al meglio per essere pronti alla sfida con la Germania, dimentichiamo quanto accaduto e pensiamo a ripartire da zero».

Martedì la Germania per la prima vittoria

Con la semifinale ormai fuori portata, l’Italia si concentra sull’ultimo impegno della fase a gironi. Martedì 10 marzo alle 10.05 gli azzurri affrontano la Germania, battuta dalla Cina all’esordio e attesa dalle 17.05 dalla sfida con gli Stati Uniti. Una vittoria consentirebbe all’Italia di chiudere il Girone A al terzo posto e di avvicinarsi ai match di piazzamento nelle migliori condizioni possibili.