Italrugby, le convocazioni per il Galles: torna Riccioni, Canali invitato al raduno

Gli azzurri si ritrovano in raduno in vista dell’ultimo match del Guinness Sei Nazioni 2026, sabato 14 marzo a Cardiff. Lo staff richiama il pilone dei Saracens e invita la seconda linea delle Zebre.

È ufficialmente partita la preparazione dell’Italia in vista della quinta e ultima partita del Guinness Sei Nazioni 2026. Gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno il Galles sabato 14 marzo al Principality Stadium di Cardiff, con fischio d’inizio alle 17.40 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV.

Torna Riccioni, invitato Canali

Tra le novità del raduno spicca il rientro di Marco Riccioni. Il pilone dei Saracens, 36 caps con la maglia azzurra, si è unito regolarmente al gruppo svolgendo il lavoro in campo e in palestra insieme ai compagni. Lo staff tecnico ha inoltre invitato al raduno Matteo Canali, seconda linea delle Zebre Parma con 2 presenze in nazionale.

Il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni 2026

Prima di pensare a Cardiff, vale la pena ricordare il percorso degli azzurri in questo torneo:

Italia v Scozia – 7 febbraio, Roma – 18-15 (4-1)

(4-1) Irlanda v Italia – 14 febbraio, Dublino – 20-13 (4-1)

(4-1) Francia v Italia – 22 febbraio, Lille – 33-8 (5-0)

(5-0) Italia v Inghilterra – 7 marzo, Roma – 23-18 (4-1)

(4-1) Galles v Italia – 14 marzo, Cardiff – ore 17.40

I convocati

Piloni: Danilo Fischetti (Northampton Saints, 62 caps), Muhamed Hasa (Zebre Parma, 7 caps), Marco Riccioni (Saracens, 36 caps), Mirco Spagnolo (Benetton Rugby, 23 caps), Giosuè Zilocchi (Benetton Rugby, 25 caps).

Tallonatori: Tommaso Di Bartolomeo (Zebre Parma, 9 caps), Gianmarco Lucchesi (Toulon, 33 caps), Giacomo Nicotera (Stade Français, 40 caps).

Seconde linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 62 caps), Riccardo Favretto (Benetton Rugby, 12 caps), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 71 caps), Andrea Zambonin (Exeter Chiefs, 18 caps).

Terze linee: Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 37 caps), Alessandro Izekor (Benetton Rugby, 8 caps), Michele Lamaro (Benetton Rugby, 53 caps), Samuele Locatelli (Zebre Parma, esordiente), David Odiase (Zebre Parma, 5 caps), Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 42 caps).

Mediani di mischia: Alessandro Fusco (Zebre Parma, 24 caps), Alessandro Garbisi (Benetton Rugby, 23 caps), Stephen Varney (Exeter Chiefs, 36 caps).

Mediani di apertura: Tommaso Allan (Perpignan, 88 caps), Giacomo Da Re (Zebre Parma, 6 caps), Paolo Garbisi (Toulon, 53 caps).

Centri: Giulio Bertaccini (Zebre Parma, 4 caps), Juan Ignacio Brex (Toulon, 51 caps), Leonardo Marin (Benetton Rugby, 21 caps), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 38 caps), Paolo Odogwu (Benetton Rugby, 9 caps).

Ali/Estremi: Matt Gallagher (Benetton Rugby, 3 caps), Monty Ioane (Lione, 46 caps), Louis Lynagh (Benetton Rugby, 13 caps), Lorenzo Pani (Zebre Parma, 12 caps).

Invitato: Matteo Canali (Zebre Parma, 2 caps).

Gli indisponibili

Restano fuori per infortunio o in fase di recupero: Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 32 caps), Simone Ferrari (Benetton Rugby, 73 caps), Sebastian Negri (Benetton Rugby, 65 caps), Martin Page-Relo (Bordeaux, 21 caps), Edoardo Todaro (Northampton Saints, 1 cap), Jacopo Trulla (Zebre Parma, 17 caps), Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 19 caps).