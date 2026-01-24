Sci alpino, Della Mea ancora protagonista: settimo posto nel gigante di Spindleruv Mlyn

La tarvisiana conferma l’ottimo momento tra le porte larghe nella gara vinta da Sara Hector. A punti anche Ghisalberti e Collomb.

Continua il momento positivo di Lara Della Mea nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La 26enne tarvisiana del Centro Sportivo Esercito ha chiuso al settimo posto il gigante disputato sulla pista ceca di Spindleruv Mlyn, centrando uno dei migliori risultati stagionali nella specialità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Hector davanti a Moltzan e Shiffrin

La vittoria è andata alla svedese Sara Hector, che ha conquistato l’ottavo successo in carriera precedendo l’americana Paula Moltzan e la statunitense Mikaela Shiffrin, distanziate rispettivamente di 18 e 23 centesimi. Della Mea ha concluso a ridosso delle migliori, confermando una notevole continuità di rendimento.

Una stagione di alto livello nel gigante

Il settimo posto ottenuto in Repubblica Ceca eguaglia il miglior piazzamento in Coppa del Mondo per l’azzurra. Dopo il ritiro di Soelden, la sua stagione tra le porte larghe è stata costellata da risultati solidi: 27ª a Copper Mountain, due noni posti a Tremblant, settima a Semmering, due decimi a Kranjska Gora e Kronplatz, fino al nuovo settimo posto di Spindleruv Mlyn.

Altre azzurre a punti

Buone indicazioni anche dal resto della squadra italiana. Ilaria Ghisalberti ha chiuso 18ª, miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, mentre Giorgia Collomb ha mostrato segnali di crescita con il 23° posto. È rimasta fuori per pochissimo dalla seconda manche la giovane Anna Trocker, 31ª. Più attardate Sophie Mathieu, Laura Steinmair e Carole Agnelli, mentre Asja Zenere non ha concluso la gara.

Classifiche di Coppa del Mondo

Nella classifica generale Mikaela Shiffrin allunga ulteriormente in testa con 1033 punti, davanti a Camille Rast, quarta a Spindleruv Mlyn, con 883, ed Emma Aicher con 624. Per quanto riguarda la graduatoria di specialità del gigante, Julia Scheib conserva la leadership con 560 punti, nonostante il ritiro in questa gara, seguita da Rast con 471 a due prove dal termine.

Domenica spazio allo slalom

Il programma di Spindleruv Mlyn proseguirà domenica 25 gennaio con lo slalom femminile. In casa Italia saranno al via Lara Della Mea, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Anna Trocker e Giada D’Antonio. La gara è in programma alle 9.30 e alle 12.15, con diretta televisiva.