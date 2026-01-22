Sci alpino, Coppa del Mondo: cancellata la terza prova in Austria, il motivo

Cambia il programma della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: è stata cancellata la terza prova in Austria, a Kitzbuehel

È tempo di sci e di Coppa del Mondo. Alle porte di appuntamenti decisivi per la stagione, si guarda oltre, in particolare a Kitzbuehel, sulla neve dell’Austria in cui oggi era inizialmente in programma la terza prova cronometrata della discesa libera maschile.

Le prime due uscite sono andate regolarmente a termine, ma alla fine si è deciso di rimandare la terza parte del programma. Infatti, la scelta è virata nell’ottica di un turno di riposo per gli atleti, visto che i velocisti saranno protagonisti anche nel superG di domani.

Il programma sarà particolarmente fitto da qui a domenica, quando la tappa si chiuderà con gli slalomisti. Di fatto, quindi, si ferma la giornata in Austria, in cui non si disputeranno gare, né prove per quanto riguarda gli uomini. In attesa di un weekend che potrebbe riservare altre importanti sorprese e sicuramente terrà incollati gli appassionati agli schermi.

Le donne dello sci alpino in pista in Cechia: ci sono le prove tecniche

Dall’Austria ci spostiamo a Spindleruv Mlyn in Cechia, dove a essere protagoniste sono, invece, le donne. Oggi non è giornata di gare, ma di prove tecniche, in vista di un weekend che sarà particolarmente caldo, almeno in senso metaforico.

Nello specifico, lo slalom gigante è in programma per la giornata di sabato 24 gennaio, mentre lo slalom speciale si disputerà il giorno dopo, domenica 25 gennaio. Come già annunciato, non ci saranno Brignone e Goggia. E anche in questo caso, non sono escluse sorprese.