Sci alpino, Cdm Beaver Creek: Innerhofer secondo nella prima prova cronometrata

Christof Innerhofer ha chiuso al secondo posto la prima prova libera cronometrata di sci alpino a Beaver Creek, antipasto della Coppa del Mondo che si terrà nel fine settimana sulla Bird’s of Prey. Il più veloce è stato l’austriaco Otmar Stiedinger che ha chiuso con il tempo di 1’42″09, seguito a 40 centesimi dall’azzurro, che è stato tra i più veloci nel tratto finale. Quinto posto per Mattia Casse, mentre Dominik Paris, ultimo italiano in top-20, ha chiuso 19esimo a oltre un secondo e mezzo dal primo.