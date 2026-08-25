Sci alpino, Federica Brignone torna sotto i ferri: nuovo intervento alla gamba

La campionessa azzurra ha annunciato sui social un nuovo intervento chirurgico per rimuovere la placca e pulire la zona. Possibile anche un’operazione al menisco, decisione che verrà presa durante l’intervento.

Federica Brignone torna sotto i ferri. La campionessa azzurra dello sci alpino ha annunciato sui social che oggi sarà sottoposta a un nuovo intervento chirurgico alla gamba, ancora dolorante durante alcune attività e anche sugli sci.

La decisione è stata presa insieme al team medico, con l’obiettivo di rimuovere la placca e intervenire sulla zona interessata. Resta inoltre aperta la possibilità di un’operazione al menisco.

Brignone: “La gamba migliora, ma ho ancora dolore”

È stata la stessa Brignone a spiegare la situazione attraverso un post pubblicato sui propri canali social.

“La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore”, ha scritto l’azzurra.

Un problema che ha portato alla scelta di procedere con un nuovo intervento.

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Verrà rimossa la placca

Brignone ha spiegato che l’operazione avrà come obiettivo principale la rimozione della placca e una pulizia della zona interessata.

“Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona”, ha aggiunto.

Possibile intervento anche al menisco

Durante l’operazione potrebbe rendersi necessario anche un intervento al menisco.

La decisione, come chiarito dalla stessa Brignone, verrà presa direttamente nel corso dell’operazione sulla base di quanto emergerà durante la procedura.

“Con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio”, ha spiegato.

Brignone promette aggiornamenti dopo l’intervento

La campionessa azzurra ha chiuso il proprio messaggio con poche parole, rimandando ai prossimi aggiornamenti sull’esito dell’operazione e sui tempi di recupero.

“Per ora è tutto… Vi terrò aggiornati”, ha concluso.