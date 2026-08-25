F1, GP di Monza: Ferrari reagisce, il programma degli eventi in Brianza, orari e come vederlo

La Formula 1 sbarca in Italia dal 4 al 6 settembre per la classica tappa di Monza. Il fine settimana fonde l’azione in pista con i numerosi eventi al di fuori del GP.

La sfida sull’asfalto brianzolo e la programmazione televisiva

Tutto pronto per il GP di Monza. Il fine settimana segue il format tradizionale, escludendo dal programma la gara sprint. L’azione scatta ufficialmente venerdì con le prime due sessioni di prove libere, programmate alle 12:30 e alle 16:00, orari che vengono ripetuti esattamente al sabato per la terza sessione e per le qualifiche.

La gara di domenica parte alle 15:00, trasmessa in diretta integrale su Sky Sport, e sarò solo in replica su TV 8.

Il circuito brianzolo misura 5,793 chilometri per un totale di 53 tornate complessive. Sul piano strettamente tecnico, le scuderie adottano configurazioni aerodinamiche a bassissimo carico per massimizzare le velocità di punta sui lunghi rettilinei.

La Ferrari affronta una prova decisiva per misurare l’efficienza della monoposto davanti all’esigente pubblico amico. La gestione delle frenate violente alla Prima Variante e alla Roggia, unita allo sfruttamento molto aggressivo dei cordoli. La Rossa, come noto, porterà un motore aggiornato per provare a recuperare cavalli rispetto a Mercedes che, con Antonelli, cambierà motore e partirà in penalità.

I sorpassi non sono notoriamente un problema, ma con le nuove regole c’è da capire quanta energia avranno e come la sfrutteranno le scuderie.

Fuori GP: l’intrattenimento si estende agli 8 comuni limitrofi

Ma il Gran Premio supera i ristretti confini del tracciato grazie al grande progetto collaterale che coinvolge attivamente 8 comuni lombardi per rendere ancora più spettacolare il fine settimana degli appassionati che arriveranno in Brianza.

Monza, Biassono, Villasanta, Arcore, Vedano al Lambro, Lesmo, Macherio e Lissone ospitano dal 3 al 6 settembre un ricco cartellone condiviso all’insegna dei motori, della buona musica e del cibo locale.

A Biassono le attività partono venerdì con le rassegne Monza Pop e Memorial Alboreto al Museo Verri, il premio dedicato a Fabrizio Pirovano e i concerti degli Shandon, per chiudersi domenica con la sfilata storica e l’esposizione di vetture Abarth, Alfa Romeo e motocicli Vespa.

Lesmo trasforma l’arena kart in un centro nevralgico con simulatori di guida, gastronomia locale, serate musicali anni 90 e la speciale silent disco a tema Ferrari. Lissone propone una mostra di veicoli d’epoca presso l’Esselunga e la successiva sfilata cittadina, arricchendo l’offerta con postazioni virtuali, specialità pugliesi, il dj set di Fargetta e laboratori urbani per i giovani.

Macherio gioca d’anticipo il 31 agosto alle ore 20:00 con lo show radiofonico di Pippo Palmieri su Radio 105, seguito nei giorni clou da mercatini, tributi a Ligabue e spettacoli pirotecnici. Il capoluogo Monza infiamma i Boschetti reali tramite raduni motoristici e l’evento musicale curato da Radio Kiss Kiss. Infine, Villasanta sfrutta l’area feste per i tornei di pallacanestro 3 vs 3, gli incontri cinofili e gli aperitivi a base vegetale.

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