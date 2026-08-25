Taranto, Calcio: gli Azzurrini perdono con l’Algeria – gli highlights su SportfaceTV

L’Italia cede all’Algeria ai Giochi del Mediterraneo. Sul prato dello stadio Fanuzzi di Brindisi finisce 3-1 per i nordafricani, al termine di una partita vera e combattuta fino agli ultimi istanti di gioco.
La cronaca della gara, l’esperienza dell’Algeria viene fuori alla lunga
Italia, ko contro l’Algeria. La differenza anagrafica si nota subito, con gli avversari nordafricani schierati con giocatori di 3 anni in media più grandi. La Nazionale italiana, infatti, ha scelto di convocare tanti giovanissimi per avere la squadra più giovane del torneo dei Giochi del Mediterraneo 2026 con 16,9 anni di media.
Nonostante l’evidente divario atletico, i ragazzi guidati da Daniele Franceschini reggono l’urto e la partita è aperta.
I primi 20 minuti sono tuttavia di marca algerina che trovano la rete del vantaggio siglata da Akhrib al 19′. Sotto nel punteggio, l’Italia riorganizza le idee e alza con coraggio il baricentro. Landi tenta una sortita offensiva al 30esimo, mentre Perillo sfiora il pari prima dell’intervallo con un tiro alto di pochissimo sulla traversa.
Nella ripresa il ritmo sale ulteriormente. Le sostituzioni garantiscono nuova linfa agli azzurrini. Dopo una parata provvidenziale del portiere Sonzogni e un’incredibile occasione fallita da Landi, arriva il meritato pareggio. Un’azione caparbia del subentrato Casagrande propizia l’autorete di Naim al 21′, riequilibrando momentaneamente il risultato. L’illusione dura poco, con l’esperienza avversaria che viene fuori nei minuti finali. Kohili riporta avanti i suoi con una pregevole conclusione a giro al 35′, prima che Bouderbala chiuda definitivamente i conti siglando il 3-1 al 43′ in spietato contropiede.
Le dichiarazioni del tecnico e la corsa alla qualificazione
A fine gara, il tecnico italiano esprime totale soddisfazione per l’atteggiamento della sua squadra. L’allenatore evidenzia come i suoi abbiano tenuto testa a un avversario più smaliziato, dimostrando carattere e ottime trame offensive.
Un ringraziamento speciale viene rivolto ai 2.500 spettatori del Fanuzzi, che hanno apprezzato il massimo sforzo dei giovani azzurri. Ora l’attenzione si sposta sull’ultimo impegno della fase a gironi.
L’Italia tornerà in campo mercoledì alle 21 allo stadio Iacovone per affrontare il Kosovo. La situazione nel raggruppamento resta complicata. La classifica vede l’Algeria al comando con 6 punti, inseguita dall’Albania a 4. L’Italia è ferma a 1 punto, mentre il Kosovo chiude a 0. Per sperare nel passaggio in semifinale servirà un incastro di risultati favorevole, ma l’obiettivo prioritario rimane far fare esperienza a questo gruppo.