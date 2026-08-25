Serie A, 1a giornata: Roma e Inter dominanti, ora spazio al calciomercato

La prima giornata di Serie A va in archivio con i successi di tutti le big. Ad impressionare però sono state le prestazioni di Inter e Roma che in casa hanno letteralmente dominato. Vincono anche Napoli, Milan e Juventus con più fatica in trasferta. Ora spazio all’ultima settimana di mercato e alla 2a giornata.

Serie A: Inter a valanga, la Juve stenta ma vince

La stagione è scattata sabato con il 4-1 inflitto dall’Inter al Monza a San Siro. In serata, vince anche il Napoli sul Genoa a Marassi per 2-0, mentre il Cagliari supera il Parma per 1-0. L’unica pareggio è tra tra Udinese e Como, terminata 1-1.

Nelle gare di domenica, invece, alle ore 18.30 tocca alla Juventus che espugna lo stadio Stirpe di Frosinone per 1-0, difendendo la rete segnata di testa da Bremer nel primo tempo. In contemporanea, il Lecce batte il Venezia in trasferta per 2-0. Negli incontri delle 20.45, il Milan allenato da Amorim sbanca Torino per 2-1. Gara decisa in tre minuti con le reti di Cissè e Rabiot, che rendono inutile il gol granata in pieno recupero. Punti pieni anche per l’Atalanta di Sarri, vittoriosa per 2-1 contro il Sassuolo: i bergamaschi trovano il vantaggio con Raspadori, ma vengono ripresi prima del gol definitivo di Krstovic a metà ripresa.

Serie A: le gare del lunedì, la Roma impressiona

La giornata si è conclusa lunedì 24 agosto con gli ultimi due match. Alle 18.30 la Lazio di Gattuso ha ottenuto un prezioso successo esterno per 1-0 contro il Bologna. Decisivo al minuto 59 Frattesi, appena entrato, preciso nello sfruttare un pallone servito da Dia. Nel finale reazione dei felsinei fermati solo dal palo.

Nel match delle 20.45, la Roma di Gasperini ha travolto la Fiorentina allo stadio Olimpico con un netto 4-0. Protagonista indiscusso della gara è stato Malen, autore di una spettacolare tripletta. Il centravanti ha aperto le danze nel primo tempo su assist di Dybala, per poi ripetersi due volte a inizio ripresa sempre imbeccato dalle giocate dell’argentino. Nei minuti conclusivi, gloria anche per Pisilli che ha fissato il risultato sul 4-0, certificando il netto dominio dei giallorossi al secondo anno di Gasp. Ora spazio al mercato con Juventus e Milan ancora in costruzione. I bianconeri cercano una punta, così come il Napoli. Kean attende il Como e potrebbe dare il via ad un’altra girandola di attaccanti.

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