Taranto: sfuma il bronzo per Ferrera, Rizzi a medaglia

La 4a giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto regala le prime sentenze dalle bocce in diretta su SportfaceTV e proietta l’Italia verso l’atto conclusivo del nuoto.

Il rammarico di Ferrera: bronzo sfiorato e i verdetti della raffa

Sara Ferrera manca la medaglia di bronzo nel tiro di precisione della pétanque. L’azzurra si arrende alla tunisina Mouna Beji al termine di una gara decisa solo allo spareggio.

Dopo aver chiuso i cinque atelier regolamentari in perfetta parità sul punteggio di 32-32, la nordafricana si impone per 11-8.

Il bronzo maschile va al francese Yohan Cousin, vittorioso sul tunisino Mohamed Khaled Bougriba per 40-25. Si decidono all’ultima mano anche le finali per il terzo posto della raffa singolare: l’algerina Nor El Houda Maidi batte la sammarinese Stella Paoletti per 7-6, stesso risultato con cui il turco Abdullah Kaplan supera il francese Aurelien Corbihan.

L’Italia attende ora Diego Rizzi, pronto a scendere in campo per l’oro nel tiro di precisione contro lo spagnolo Manuel Luque Gonzalez.

Spazio anche ai doppi della raffa, con Alfonso Nanni e Luca Viscusi in lizza per il bronzo contro la Libia e il duo composto da Kety Crescenzi e Laura Picchio a caccia del titolo contro la Croazia.

In aggiornamento

L’ultima giornata in piscina e le altre discipline

Allo Stadio del Nuoto Torre D’Ayala scatta l’ultimo giorno di gare, con le batterie dalle 10:00 e le finali a partire dalle 18:00.

Alberto Razzetti, già vincitore di due ori, punta al tris nei 200 farfalla affiancato da Andrea Camozzi.

Tra le donne gareggiano Sofia Sartori e Paola Borrelli, quest’ultima già terza nei 100 farfalla. C’è grande attesa per la velocità dei 50 stile libero, dove scendono in acqua Lorenzo Ballarati, Giovanni Guatti, Agata Maria Ambler ed Elena Capretta. La nazionale cerca pass per le finali serali anche nei 200 misti e nei 100 dorso. Lontano dalle piscine, quattro azzurri disputano i quarti di finale del torneo di badminton.

Nel tiro a volo iniziano le qualificazioni del trap per quattro tiratori italiani, chiamati a colpire settantacinque piattelli complessivi.

Contestualmente, la ginnastica ritmica in diretta su SportFaceTV vede l’esordio di Viola Sella e Margherita Fucci nel concorso generale individuale, impegnate fin dal mattino negli esercizi con la palla e con il cerchio.

QUI IL LINK DELL’EVENTO

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it