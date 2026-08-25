Taranto 2026, Picchio e Rizzi a caccia dell’oro, Toti in semifinale: bocce, padel e ritmica live su Sportface TV

Laura Picchio disputa la finale della Raffa, mentre Diego Rizzi sfida Luque Gonzalez nella Pétanque. Tutti i 14 azzurri impegnati nelle batterie del nuoto conquistano l’accesso alle finali.

Laura Picchio e Diego Rizzi a caccia dell’oro nelle bocce, Giovanni Toti in semifinale nel badminton e quattordici azzurri qualificati alle finali del nuoto. È iniziata con diverse notizie positive per l’Italia la giornata di martedì 25 agosto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Bocce, padel e ginnastica ritmica sono disponibili in diretta su Sportface TV.

Bocce, Picchio e Rizzi si giocano la medaglia d’oro

Laura Picchio è impegnata nella finale della Raffa individuale femminile contro la croata Juginovic. L’azzurra ha cominciato bene la sfida, portandosi avanti per 2-0 dopo la prima mano.

Nella Pétanque maschile Diego Rizzi affronterà invece lo spagnolo Luque Gonzalez nella partita che assegnerà il titolo.

L’oro della Raffa maschile è stato conquistato dal sammarinese Jacopo Frisoni, vincitore per 8-3 sul croato Luka Zure. Nella Pétanque femminile la spagnola Alba Valiente Quereda ha superato la francese Nelly Peyre per 32-30.

Badminton, Giovanni Toti raggiunge la semifinale

Giovanni Toti ha conquistato l’accesso alla semifinale del singolare maschile battendo nettamente il maltese Samuel Cassar per 2-0. L’azzurro si è imposto con i parziali di 21-9, 21-10.

Toti affronterà il croato Aria Dinata nella sfida che metterà in palio un posto nella finale.

Nuoto, tutti i 14 azzurri qualificati alle finali

En plein italiano nelle batterie dell’ultima giornata del nuoto. Tutti i 14 azzurri impegnati hanno conquistato l’accesso alle rispettive finali.

Nei 200 misti maschili Simone Spediacci ha realizzato il miglior tempo in 2’00”48, mentre Jacopo Barbotti ha chiuso con il quarto crono di 2’01”74.

Nei 50 stile libero femminili Elena Capretta ha ottenuto il primo tempo ex aequo in 25”12 e Agata Maria Ambler il terzo in 25”23. Nel settore maschile Lorenzo Ballarati è stato il più veloce in 22”02 davanti all’altro italiano Giovanni Guatti, secondo con 22”16.

Doppietta azzurra nelle batterie dei 200 farfalla femminili: Paola Borrelli ha dominato in 2’10”25, precedendo Sofia Sartori, seconda in 2’13”06. Tra gli uomini miglior tempo per Andrea Camozzi in 1’57”12, con Alberto Razzetti quinto in 1’59”44.

Nei 100 dorso femminili avanzano Martina Biasioli, seconda in 1’01”81, e Federica Toma, quarta in 1’02”31. In campo maschile Francesco Lazzari ha firmato il miglior crono in 55”34, mentre Daniele Del Signore ha ottenuto il terzo tempo in 55”48.

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Ginnastica ritmica, in pedana Sella e Fucci

A Grottaglie è cominciato l’all around della ginnastica ritmica. Per l’Italia sono in gara Viola Sella e Margherita Fucci, impegnate nella sessione mattutina con cerchio e palla.

Sella ha totalizzato 25.500 punti alla palla, nonostante una perdita dell’attrezzo nel finale dell’esercizio. Fucci ha invece ottenuto 26.050 al cerchio.

Padel, iniziati i quarti del doppio misto

Al Mediterranean Salinella hanno preso il via i quarti di finale del doppio misto. Il Portogallo ha conquistato per 6-2 il primo set contro Cipro, mentre la Grecia si è aggiudicata per 6-4 il parziale d’apertura contro la Tunisia.

Pallavolo e pallamano, Italia in campo alle 20

Alle 20.00 l’Italia maschile di pallavolo affronterà l’Algeria nella fase a gironi. Nel gruppo A è iniziata anche la sfida tra Portogallo e Serbia.

Alla stessa ora l’Italia sarà impegnata contro il Portogallo nel torneo di pallamano. Nel medesimo girone è in corso Kosovo-Egitto.

Bocce, padel e ginnastica ritmica live su Sportface TV

Le gare di bocce, padel e ginnastica ritmica dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono disponibili in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT propone una selezione di eventi e competizioni della manifestazione da seguire in diretta o in differita.