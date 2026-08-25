Taranto 2026, nuoto: Spediacci, Ballarati, Borrelli, Camozzi e Lazzari guidano le batterie

Conclusa la quarta e ultima mattinata di qualificazioni allo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala. Tanti azzurri protagonisti e qualificati alle finali in programma dalle 18.00.

Italia protagonista nella quarta e ultima giornata di batterie del nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Allo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala gli azzurri hanno conquistato numerosi pass per le finali della sessione serale, in programma a partire dalle 18.00, facendo registrare diversi migliori tempi.

A svettare nelle rispettive specialità sono stati Simone Spediacci, Lorenzo Ballarati, Paola Borrelli, Andrea Camozzi e Francesco Lazzari, mentre anche gli altri italiani impegnati nelle batterie sono riusciti a ritagliarsi un ruolo importante in vista delle finali.

200 misti, Spediacci davanti a tutti

Nei 200 misti maschili il miglior tempo porta la firma di Simone Spediacci, che ha chiuso la propria batteria in 2’00”48.

In finale ci sarà anche Jacopo Barbotti, quarto assoluto con 2’01”74. Tra i principali avversari degli azzurri figurano i turchi Berke Saka, secondo in 2’01”36, ed Emre Onus, terzo in 2’01”67.

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50 stile libero donne, Capretta e Ambler vicinissime ad Antoniou

Grande equilibrio nelle batterie dei 50 stile libero femminili. La cipriota Kalia Antoniou ha fermato il cronometro in 25”12, stesso tempo fatto registrare dall’azzurra Elena Capretta.

Poco distante Agata Maria Ambler, qualificata alla finale con 25”23. Si preannuncia dunque una sfida molto aperta nella sessione serale.

Ballarati e Guatti firmano l’uno-due nei 50 stile libero

L’Italia occupa le prime due posizioni dopo le batterie dei 50 stile libero maschili.

Lorenzo Ballarati ha ottenuto il miglior crono con 22”02, seguito da Giovanni Guatti, secondo in 22”16.

200 farfalla donne, Borrelli prima e Sartori seconda

Doppietta azzurra anche nelle batterie dei 200 farfalla femminili. Paola Borrelli ha fatto segnare il tempo più veloce in 2’10”25.

Alle sue spalle Sofia Sartori, seconda nell’overall con 2’13”06. Entrambe saranno quindi tra le protagoniste della finale.

200 farfalla uomini, Camozzi il più veloce: Razzetti quarto

Nei 200 farfalla maschili il miglior riscontro cronometrico è stato quello di Andrea Camozzi, primo in 1’57”12.

Qualificazione centrata anche da Alberto Razzetti, che ha gestito la batteria chiudendo con il quarto tempo complessivo in 1’59”44.

100 dorso, Biasioli e Toma in finale

Nei 100 dorso femminili l’Italia porta in finale sia Martina Biasioli sia Federica Toma.

Biasioli ha ottenuto il secondo tempo in 1’01”81, mentre Toma ha chiuso quarta in 1’02”31. Davanti a tutte la portoghese Camila Rodrigues Rebelo, prima in 1’01”45.

Lazzari primo nei 100 dorso uomini

Ottime indicazioni anche dai 100 dorso maschili. Francesco Lazzari è stato il più veloce delle batterie con 55”34.

Terzo tempo per l’altro azzurro Daniele Del Signore, che ha toccato in 55”48. Entrambi torneranno quindi in acqua nella sessione serale.

Finali dalle 18 allo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala

Le batterie hanno così completato il quadro delle qualificazioni dell’ultima giornata di nuoto a Taranto 2026. Le finali prenderanno il via alle 18.00, con numerosi azzurri in corsa per le medaglie.

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