Sci alpinismo, Sostizzo da sogno: primo podio in Coppa del Mondo nel vertical di Andorra

Il 24enne del CS Carabinieri è terzo alle spalle di Bonnet e Verbnjak e centra il miglior risultato in carriera. Murada quinta tra le donne, lunedì la sprint chiude la tappa.

Giornata da incorniciare per Matteo Sostizzo, che ad Andorra conquista il primo podio in carriera in Coppa del Mondo di sci alpinismo chiudendo terzo nel vertical. Il 24enne vicentino, ormai di casa in Valsugana, firma così il miglior risultato della sua giovane carriera internazionale.

Sostizzo sul podio alle spalle di Bonnet

La gara maschile è stata vinta dall’elvetico Rémi Bonnet, che ha imposto il proprio ritmo chiudendo in 27’21″6. Alle sue spalle si è inserito l’austriaco Paul Verbnjak, secondo a 9″4. Subito dietro, con una prova di grande solidità, Sostizzo ha centrato il terzo posto a 33″6, confermando l’ottimo stato di forma già mostrato a fine 2025 con la conquista del titolo italiano di specialità.

Gli altri azzurri

Alle spalle del portacolori del Centro Sportivo Carabinieri si sono classificati il francese Samuel Equy, lo spagnolo Antonio Alcalde Sanchez e lo statunitense Cameron Smith.

Tra gli altri italiani in gara, Alex Oberbacher ha chiuso 12° a 1’26″4, seguito da Michele Boscacci, 23°, e Hermann Debertolis, 30°.

Gachet Mollaret domina tra le donne, Murada migliore azzurra

Nella prova femminile successo per la francese Axelle Gachet Mollaret, che ha fermato il cronometro su 31’44″4, precedendo la connazionale Emily Harrop (+55″5). A completare il podio l’austriaca Sarah Dreier, terza a 1’13″1.

Ai piedi del podio si è piazzata Margot Ravinel, mentre la migliore italiana di giornata è stata Giulia Murada, quinta a 1’51″8 dalla vincitrice. Alle sue spalle Alba De Silvestro, settima a 2’01″2, e Noemi Junod, 14ª a 4’33.

Lunedì la sprint

La tappa di Coppa del Mondo di Andorra si concluderà lunedì 26 gennaio con la gara sprint, ultimo appuntamento del weekend.