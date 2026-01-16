Sci alpinismo: Francia e Svizzera dominano, Murada si difende

La Coppa del Mondo si sci alpinismo 2025-26 ha vissuto un’altra giornata intensa con la gara di vertical race a Courchevel, in Francia, disputata oggi. La specialità, che si corre esclusivamente in salita su un tracciato impegnativo, ha chiuso le due giorni di competizioni dopo le prove sprint di giovedì.

Nella gara femminile sono arrivate prestazioni di alto livello con la francese Axelle Gachet Mollaret sul gradino più alto del podio, mentre tra gli uomini un doppio successo elvetico ha segnato il primo vertical della stagione.

L’italia si è difesa grazie agli ottimi segnali di Giulia Murada, migliore delle azzurre rientrata in top 5.

Gara femminile: Gachet Mollaret Regna, Murada si difende

Nella prova femminile la corsa è stata dominata dalla Francia: Axelle Gachet Mollaret ha chiuso la gara in 23’40″5, staccando nettamente la connazionale Emily Harrop, seconda a 41″2. Il terzo gradino del podio è andato all’austriaca Sarah Dreier, staccata 1’27″6 dalla vincitrice.

Alle spalle delle tre medagliate ha mostrato grande competitività Margot Ravinel, quarta classificata, mentre l’azzurra Giulia Murada si è difesa chiudendo al quinto posto a 2’03″3 dal tempo di riferimento. La valtellinese, reduce dal podio della sprint del giorno precedente, ha dimostrato costanza di rendimento nella specialità in salita.

Alba De Silvestro ha invece terminato sesta con un ritardo di 2’05″2, mentre la terza italiana, Noemi Junod, non è andata oltre il 15esimo posto.

Gara maschie: la Svizzera vince e domina

La gara maschile del vertical race ha visto la Svizzera dominare: Rémi Bonnet ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 20”2″5, con il connazionale Aurélien Gay secondo a 1’06″4. Completa il podio lo spagnolo Oriol Coll Cardona, terzo in 21’12″9.

Il migliore tra gli italiani, sottotono oggi, Matteo Sostizzo, che ha chiuso in decima posizione con un ritardo di 1’39″6 dal vincitore. In fondo alla classifica maschile, Hermann De Bortlis si è piazzato 37esimo mentre Ernesto Nicolò Canclini 40esimo.

Con questa tappa di Courchevel si apre ufficialmente la fase di fare vertical per la stagione di Coppa del Mondo di sci alpinismo, in attesa dei nuovi appuntamento che definiranno le classifica finale in vista di Milano-Cortina 2026.