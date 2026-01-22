Sci alpinismo, De Silvestro e Murada guidano gli azzurri ad Andorra: dodici convocati per la terza tappa di Coppa del Mondo

Domenica 25 e lunedì 26 gennaio a La Massana il vertical e la sprint della terza tappa stagionale: l’Italia si presenta con una squadra completa e ambiziosa

La Coppa del Mondo di sci alpinismo fa tappa sui Pirenei. Dopo le prime due prove stagionali, il circuito internazionale approda a La Massana, in Andorra, dove domenica 25 e lunedì 26 gennaio è in programma la terza tappa della stagione 2025/2026.

Per l’appuntamento andorrano, il direttore tecnico Fabio Meraldi ha convocato dodici atleti azzurri, chiamati a misurarsi in un weekend che metterà alla prova esplosività, resistenza e velocità di esecuzione.

I convocati azzurri

A guidare la spedizione italiana saranno Alba De Silvestro e Giulia Murada, affiancate nel settore femminile da Noemi Junod e Katia Mascherona.

In campo maschile, invece, spazio a Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Erik Canovi, Hermann Debertolis, Matteo Sostizzo, Alex Oberbacher e Luca Tomasoni, per una squadra che unisce esperienza e giovani in crescita.

Il programma della tappa di La Massana

La tappa di Andorra proporrà due format spettacolari e altamente competitivi:

Domenica 25 gennaio : Vertical Race , prova di pura salita che esalta le doti aerobiche degli atleti

Lunedì 26 gennaio: Sprint, terza della stagione, gara breve e intensa che richiede rapidità, tecnica e precisione nei passaggi

Un doppio appuntamento che rappresenta un banco di prova importante anche in chiave classifiche generali, in una stagione che guarda già agli obiettivi internazionali più prestigiosi.

Azzurri a caccia di continuità

La tappa di La Massana arriva in un momento cruciale del calendario, con l’Italia chiamata a confermare i segnali positivi mostrati nelle prime uscite stagionali. In particolare, De Silvestro e Murada sono attese protagoniste nelle rispettive categorie, mentre tra gli uomini riflettori puntati su Boscacci e Canclini, già protagonisti in passato sul palcoscenico mondiale.