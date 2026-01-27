Vinatzer convince a Schladming: quinto dopo la prima manche del gigante notturno

Ottimo avvio per Alex Vinatzer nello slalom gigante notturno di Schladming. L’azzurro chiude la prima manche al quinto posto sulla selettiva Planai, davanti anche al leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt, in una gara resa insidiosa dal fondo ghiacciato e dal muro finale.

Vinatzer solido sulla Planai

Alex Vinatzer firma una prova di spessore nella prima manche del gigante notturno di Schladming, chiudendo in quinta posizione. L’azzurro dimostra continuità e controllo su una pista complicata, riuscendo a interpretare bene il tratto finale che precipita nello stadio della Planai, gremito di pubblico.

Davanti Braathen, ma Vinatzer c’è

Al comando dopo la prima discesa c’è Lucas Pinheiro Braathen, autore del miglior tempo in 1’08”21. Il brasiliano precede lo svizzero Loic Meillard, staccato di pochi centesimi, e il tedesco Fabian Gratz, terzo a sorpresa. In questo contesto di alto livello, il piazzamento di Vinatzer assume ulteriore valore, soprattutto per aver preceduto atleti di primissimo piano.

Meglio di Odermatt

Alle spalle dell’azzurro si colloca Marco Odermatt. Il campione svizzero, leader sia della classifica generale sia di quella di specialità, chiude la prima manche al settimo posto, confermando quanto la prova di Vinatzer sia stata competitiva e priva di sbavature.

Gli altri italiani in gara

Per quanto riguarda il resto della squadra azzurra, Giovanni Borsotti occupa la nona posizione dopo la discesa dei primi quaranta atleti. Più attardato Luca De Aliprandini, che ha perso terreno dopo essersi salvato in maniera acrobatica da un errore che avrebbe potuto costargli l’uscita. Subito fuori gara, invece, Filippo Della Vite.