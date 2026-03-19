Finali di Coppa del Mondo, prima prova di discesa a Kvitfjell: Hrobat il più veloce, Schieder terzo e Paris sesto

Lo sloveno guida il primo allenamento sulla Olympiabakken con 14 centesimi su Alexander. Bene gli azzurri: Schieder sul podio della prova, Paris conferma il feeling con la pista norvegese

La prima prova cronometrata maschile delle finali di Coppa del Mondo ha preso il via a Kvitfjell, in Norvegia, sulla pista Olympiabakken. A dettare il miglior tempo del primo allenamento ufficiale in vista della discesa di sabato 21 marzo è lo sloveno Miha Hrobat, che ferma il cronometro a 1’48″34, precedendo di 14 centesimi il canadese Cameron Alexander e di 28 centesimi l’azzurro Florian Schieder, terzo.

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Paris sesto, feeling confermato con la Olympiabakken

Leggermente più attardati i due austriaci Raphael Haaser e Daniel Hemetsberger, quarto e quinto. Dominik Paris si piazza sesto a 0″53 dalla vetta, confermando il rapporto speciale con questa pista: sulla Olympiabakken il veterano azzurro conta sei vittorie in carriera, quattro in discesa e due in superG. Christof Innerhofer si ferma appena oltre la top ten, a 0″91 dal miglior tempo.

Gli altri italiani

Nella seconda parte della classifica figurano altri tre azzurri. Mattia Casse ha accusato un ritardo di 1″07, Giovanni Franzoni si è fermato a 1″25 e Benjamin Alliod ha chiuso a 1″92 dal tempo di Hrobat.

Il programma delle finali

Nel pomeriggio della stessa giornata è in programma alle 12.30 la prima prova femminile. Il calendario delle finali proseguirà venerdì 20 marzo con il secondo allenamento ufficiale maschile e femminile, in preparazione delle due discese previste per sabato 21 marzo.