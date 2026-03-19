Finali di Coppa del Mondo, prima prova discesa femminile a Kvitfjell: Johnson davanti a tutti, Pirovano sesta

La campionessa olimpica statunitense guida il primo allenamento con 32 centesimi su Kajsa Lie. La leader della classifica di specialità azzurra è la migliore italiana: Nadia Delago settima, Goggia salta una porta

Breezy Johnson detta i tempi nella prima prova cronometrata della discesa femminile alle finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell, in Norvegia. La campionessa olimpica statunitense ha fermato il cronometro sull’1’32″08, precedendo di 32 centesimi la norvegese Kajsa Lie e di 44 la svizzera Corinne Suter, terza.

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Pirovano sesta, classifica di specialità nel mirino

Migliore delle azzurre è Laura Pirovano, che chiude sesta a 0″98 dalla vetta. La trentina arriva a Kvitfjell in testa alla classifica di discesa libera con 436 punti, frutto dei due successi consecutivi nella tappa di Val di Fassa. La sua prima inseguitrice, la tedesca Emma Aicher, ha chiuso oggi in sedicesima posizione con 408 punti in classifica, mentre la terza, Kira Weidle-Winkelmann, è quinta a 0″75 con 351 punti.

Le altre azzurre: bene le sorelle Delago, Goggia salta una porta

Settimo tempo per Nadia Delago, a 1″08 dalla Johnson, con la sorella Nicol Delago che chiude nona a 1″31. Elena Curtoni si posiziona in quattordicesima posizione con un ritardo di 1″94. Sofia Goggia, leader della classifica di superG, conclude la prova a 2″14 ma con una penalizzazione dovuta a una porta saltata: un dato da non considerare indicativo in vista della gara di sabato.

Il programma

Venerdì 20 marzo è in programma la seconda prova cronometrata, che precederà la discesa libera ufficiale di sabato 21 marzo.