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Sci Alpino

Finali di Coppa del Mondo, prima prova discesa femminile a Kvitfjell: Johnson davanti a tutti, Pirovano sesta

Franz Monaco
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Audi FIS Ski World Cup 2025 26 in Lillehammer, Norway 19 Mar
Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16781056bx) Laura PIROVANO, ITA, Bib Number 14, action photo, Women's Downhill Training at Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Lillehammer, Norway, 2026-03-19, Credit: action press Marius Gulliksrud Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Lillehammer, Norway - 19 Mar 2026

La campionessa olimpica statunitense guida il primo allenamento con 32 centesimi su Kajsa Lie. La leader della classifica di specialità azzurra è la migliore italiana: Nadia Delago settima, Goggia salta una porta

Breezy Johnson detta i tempi nella prima prova cronometrata della discesa femminile alle finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell, in Norvegia. La campionessa olimpica statunitense ha fermato il cronometro sull’1’32″08, precedendo di 32 centesimi la norvegese Kajsa Lie e di 44 la svizzera Corinne Suter, terza.

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Pirovano sesta, classifica di specialità nel mirino

Migliore delle azzurre è Laura Pirovano, che chiude sesta a 0″98 dalla vetta. La trentina arriva a Kvitfjell in testa alla classifica di discesa libera con 436 punti, frutto dei due successi consecutivi nella tappa di Val di Fassa. La sua prima inseguitrice, la tedesca Emma Aicher, ha chiuso oggi in sedicesima posizione con 408 punti in classifica, mentre la terza, Kira Weidle-Winkelmann, è quinta a 0″75 con 351 punti.

Sci Alpino Lillehammer FIS Ski World Cup Discesa Maschile e Femminile Allenamento

Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16781080t)
Sofia GOGGIA, ITA, Bib Number 12, action photo, Women’s Downhill Training at Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Lillehammer, Norway, 2026-03-19, Photo Credit: action press Jonathan Nackstrand
Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Lillehammer, Norway – 19 Mar 2026

Le altre azzurre: bene le sorelle Delago, Goggia salta una porta

Settimo tempo per Nadia Delago, a 1″08 dalla Johnson, con la sorella Nicol Delago che chiude nona a 1″31. Elena Curtoni si posiziona in quattordicesima posizione con un ritardo di 1″94. Sofia Goggia, leader della classifica di superG, conclude la prova a 2″14 ma con una penalizzazione dovuta a una porta saltata: un dato da non considerare indicativo in vista della gara di sabato.

Il programma

Venerdì 20 marzo è in programma la seconda prova cronometrata, che precederà la discesa libera ufficiale di sabato 21 marzo.

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