Presentato “23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia”, da venerdì 30 dicembre su Sky

Sono passati solo pochi giorni dall’ennesimo capolavoro di Sofia Goggia, in grado di trionfare a St.Moritz in discesa solo poche ore dopo essere stata sottoposto ad intervento chirurgico in seguito alla frattura della mano. Ma la nuova produzione originale di Sky Sport, dal titolo “23 Giorni. Il miracolo di Sofia Goggia” si concentra su un’altra impresa della carriera della sciatrice azzurra, sicuramente la più dura di tutte: l’argento a Pechino 2022 solamente 23 giorni dopo l’infortunio al ginocchio subito nel SuperG di Cortina.

Una sfida con sé stessa e contro il tempo. Un percorso profondo, lungo 23 giorni, fatto di lacrime, impegno, costanza e dedizione, che mette in risalto la mentalità non solo della campionessa, ma della donna che è Sofia. “23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia” è un dialogo sincero con l’azzurra, anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. “Credo che il mio sguardo sia molto focalizzato sul presente. Perché questo che andrò ad affrontare e che sto affrontando già, sarà per tanti aspetti e può essere sicuramente il quadriennio più interessante, il quadriennio più importante della mia vita da sciatrice, perché, non dimentichiamocelo, io ho 30 anni e riuscire già ad arrivare a Milano-Cortina 2026 sarebbe qualcosa di estremamente importante. È un sogno, ma è chiaramente un obiettivo”.

Il docufilm sarà in onda dal 30 dicembre su Sky, con il primo passaggio televisivo in onda alle 22:45 su Sky Sport Uno, e in streaming su NOW.