Super Laura Pirovano: vince la discesa a Kvitfjell e conquista il globo di cristallo

La trentina di Spiazzo Rendena firma il terzo successo consecutivo in 1’30″85 e diventa regina della discesa con 536 punti. Quarta italiana nella storia a vincere il trofeo dopo Kostner, Goggia e Brignone

Laura Pirovano sbanca Kvitfjell e fa sua la Coppa del Mondo di discesa libera. Pochi minuti dopo il trionfo di Dominik Paris, la ventottenne trentina regala allo sci azzurro una doppietta storica, conquistando il globo di cristallo nel primo giorno in cui aveva indossato il pettorale di leader della classifica di specialità. Un pettorale che ora resterà con lei fino al prossimo autunno.

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Terzo successo consecutivo: un marzo da sogno

Dopo il doppio trionfo in Val di Fassa, Pirovano completa un marzo letteralmente magico fermando il cronometro a 1’30″85. La campionessa olimpica Breezy Johnson è seconda a 15 centesimi, la tedesca Kira Weidle Winkelmann terza a 25. Ai piedi del podio Ariane Rädler quarta a 29 centesimi, mentre Emma Aicher — l’unica che avrebbe potuto ancora superarla in classifica — chiude quinta a 37 centesimi, vedendo svanire ogni speranza di rimonta. Nicol Delago è settima a 51 centesimi, Sofia Goggia nona a 81, Cornelia Hütter ottava tra le due azzurre. Undicesima Nadia Delago a 95 centesimi, fuori dalla zona punti Elena Curtoni, ventunesima.

La storia: quarta italiana a vincere il globo in discesa

Pirovano entra nella storia dello sci alpino italiano: è la quarta azzurra a conquistare il globo di cristallo della discesa libera, succedendo a Federica Brignone, detentrice del trofeo nel 2025. Prima di lei soltanto Isolde Kostner, vincitrice nel 2001 e nel 2002, e Sofia Goggia, quattro volte campionessa nel 2018, 2021, 2022 e 2023. La classifica finale la vede con 536 punti, 83 di margine su Aicher e 123 sulla Johnson.

Le parole di Goggia

«Ci siamo congratulate tantissimo con Laura, non era facile vincere oggi per lei», ha dichiarato Sofia Goggia. «Per quanto mi riguarda è stato un peccato perché sono quasi caduta, ma mi è andata bene. Domani mi gioco questa coppa nel superG: devo stare sul pezzo, Robinson è un’avversaria tosta e qui sa andare forte. Poi come va, va.»

Domenica il superG

Le Finali di Coppa del Mondo proseguono domenica 22 marzo con il superG femminile, dove Goggia cercherà di conquistare il globo di specialità contro la neozelandese Alice Robinson.