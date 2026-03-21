Paris ancora dominatore a Kvitfjell: quinta vittoria in discesa sulla pista norvegese, 25esimo successo in carriera

Domme ferma il cronometro a 1’45″37 e lascia Von Allmen a 19 centesimi. Terzo posto in classifica di specialità: tre azzurri tra i migliori sei conferma l’eccellente stagione della velocità italiana

Dominik Paris è ancora il re di Kvitfjell. Il fuoriclasse della Val d’Ultimo ha dominato la discesa delle Finali di Coppa del Mondo sull’OlympiaBakken, conquistando la quinta vittoria in carriera su questa pista — cinque discese e due superG tra il 2016 e il 2026 — e il 25esimo successo complessivo, il ventesimo in discesa libera. A trentasei anni, Domme firma il primo successo stagionale con il tempo di 1’45″37, avvicinato solamente dal campione olimpico svizzero Franjo Von Allmen, secondo a 19 centesimi.

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Il podio e la classifica

Più staccati tutti gli altri: Vincent Kriechmayr è terzo a 0″60, Alexis Monney quarto a 0″66 e Miha Hrobat quinto a 0″86. Ottima prova per Benjamin Alliod, ottavo a 1″12, che conferma il salto di qualità dell’intera stagione. Florian Schieder è decimo a 1″27, seguito dall’undicesimo Giovanni Franzoni a 1″31. Più indietro Mattia Casse e Christof Innerhofer, ventesimo e ventunesimo.

In classifica di specialità Odermatt, già certo del terzo titolo consecutivo, chiude con 706 punti davanti a Von Allmen con 515. Paris sale al terzo posto con 441, a pari merito con Kriechmayr quarto. Seguono Franzoni con 378 e Schieder con 277: tre azzurri nei primi sei è la firma di un’annata straordinaria per la velocità italiana.

Domenica il superG

Le Finali di Coppa del Mondo proseguono domenica 22 marzo con il superG maschile.