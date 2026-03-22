Paris infinito: doppietta a Kvitfjell, il superG conferma il dominio azzurro

Il capitano dell’Italia conquista anche il superG dopo la discesa e firma la vittoria numero 26 in carriera. Franzoni quinto, Casse nella top ten

Ancora una volta padrone della velocità. Dominik Paris completa una straordinaria doppietta a Kvitfjell conquistando anche il superG dopo il successo nella discesa libera del giorno precedente. Il campione altoatesino firma così la vittoria numero 26 della carriera, la sesta nella specialità, confermandosi tra i più grandi interpreti di sempre nelle discipline veloci.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Paris perfetto: gara all’attacco e vittoria di carattere

Sull’Olympiabakken il fuoriclasse azzurro disputa una prova aggressiva e pulita, trovando la massima velocità in ogni settore del tracciato. Per Paris si tratta dell’ottava vittoria in carriera sulla pista norvegese, dove sembra conoscere ogni segreto della neve e della tracciatura.

Alle sue spalle chiude il rivale di sempre Vincent Kriechmayr, staccato di appena 7 centesimi, mentre il terzo posto va all’altro austriaco Raphael Haaser a 38 centesimi.

Buone indicazioni dagli azzurri: Franzoni quinto

Prestazione convincente anche per Giovanni Franzoni, quinto a 86 centesimi dal compagno di squadra, competitivo soprattutto nella parte più tecnica del tracciato. Nella top ten anche Mattia Casse, nono a 1”42.

Più indietro Guglielmo Bosca dodicesimo a 1”79 e Christof Innerhofer diciottesimo a 1”96.

Classifica di specialità: Odermatt al comando

Nella graduatoria di superG guida Marco Odermatt con 425 punti, davanti a Kriechmayr (347) e Haaser (301). Franzoni è quarto con 285 punti, mentre Paris sale al quinto posto con 257 punti recuperando quattro posizioni grazie al successo odierno.

“L’obiettivo di giornata non è stato centrato – ha detto Franzoni –. Speravo anche oggi di conquistare il podio di specialità. Non posso che ripartire da qui: chiudere quarto e sesto nelle classifiche di specialità veloci è un ottimo risultato. Sono sempre stato contento durante questa stagione, ci sta anche un po’ di amaro in bocca in questa fine stagione. Ho ancora tanta voglia di fare bene e devo migliorare ancora alcuni tratti”.

“Ho fatto tratti buoni, ma non ho mai consolidato una run completa dall’inizio alla fine – ha detto Casse –. Così non si va sul podio. Adesso un po’ di riposo, ma ripartirò il prossimo anno da qui per cercare di fare meglio”.