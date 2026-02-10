Slittino: Voetter e Oberhofer volano nelle prove e lanciano la sfida olimpica

Nelle prove cronometrate del doppio femminile di slittino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 la coppia italiana formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha continuato a mostrarsi competitiva, confermando quanto di buono già visto recentemente nelle tappe di Coppa del Mondo.

In una serie di test indispensabili prima della gara ufficiale, le azzurre sono sempre risuolate tra le migliori, restando costantemente in lotta con le più quotate avversarie, come le austriache Selina Egle e Lara Michaela Kipp, dominatrici finora delle prove. Questo andamento lancia un chiaro messaggio alla concorrenza in vista della competizione olimpica in programma nella giornata di domani sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo.

Prestazioni solide e confronto con le favorite

Nel corso dei test cronometrati, Voetter e Oberhofer hanno mostrato grande costanza di rendimento e velocità sulla pista olimpica. Dopo le prime due prove di allenamento, in cui si erano piazzate ad appena pochi centesimi delle leader del ranking, le due altoatesine hanno replicato anche nelle successive manche, chiudendo regolarmente nei primi posti nella classifica provvisoria delle azzurre. Il duo italiano si è ritrovato per diverse volte a ridosso della coppia austriaca Egle/Kipp, confermando così di poter essere protagonista nella lotta per le medaglie e di non essere “di passaggio” in questa competizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Queste prove, pur non assegnando medaglie, sono fondamentali per affinare la tecnica e prendere confidenza con la pista di gara, che presenta linee molto tecniche e differenze minime di tempo che possono fare la differenza nella classifica finale. I risultati incoraggianti delle ultime prove hanno senza dubbio alzato il morale del team italiano in vista dell’appuntamento ufficiale.

Il messaggio alle avversari e le prospettive azzurre

Il comportamento di Voetter e Oberhofer nelle sessioni di prova non è passato inosservato alle altre squadre, perché la loro costanza nei tempi e la capacità di restare nei piani alti della classifica cronometrate indicano una preparazione ottimale e una reale possibilità di competere per il podio olimpico. In un contesto dove i millesimi di secondo sono determinanti, presentarsi sempre tra le migliore dà un chiaro segnale di forza e fiducia non solo agli addetti ai lavori ma anche alle coppie avversarie, incluse quelle tedesche e lettoni che tradizionalmente esprimono grande velocità su piste tecniche.

Per l’Italia del slittino femminile questa professione rappresenta un importante incoraggiamento, a conferma della crescita delle atlete e della competitività internazionale della squadra. In vista della gara ufficiale di doppio femminile ai Giochi di casa, la sensazione è che Voetter e Oberhofer possano giocarsi una posizione di rilievo e magari sorprendere più di una rivale tradizionale.