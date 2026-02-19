La mossa della Juve dopo l’Inter e le parole di Marotta: cambio al vertice

Le polemiche dopo Inter-Juventus hanno portato a non poche discussioni e riflessioni, specialmente in seguito alle parole di Giuseppe Marotta.

Inter-Juventus, a questo punto possiamo dirlo, è stata una partita molto più importante di quello che effettivamente solitamente è il derby d’Italia.

Il secondo giallo e conseguente cartellino rosso comminato a Pierre Kalulu durante il primo tempo, è sicuramente stato un episodio che non si può fare finta di non considerare come qualcosa di decisamente negativo e compromettente per quanto riguarda la partita giocata a San Siro. In seguito non sono mancate le discussioni a riguardo, però, come dimostrato dalle critiche ricevute dal difensore dell’Inter Alessandro Bastoni in seguito alla simulazione che ha portato proprio all’espulsione di Kalulu.

Dopodiché il presidente interista Giuseppe Marotta ha parlato in una cofnerenza stampa che ha fatto non poco rumore, e anche Bastoni e Chivu hanno discusso di quanto accaduto nell’ultimo match di campionato. Ma cosa può fare adesso la Juventus per ‘controbattere’? Qualcuno avrebbe pensato a una soluzione effettivamente.

La mossa della Juventus per controbattere all’Inter: cos’hanno in mente

Cosa manca alla Juventus attuale? Sia dentro che fuori dal campo, sono in molti a ritenere che alla Juventus manchi decisamente più di una carta in regola per contrastare le dirette avversarie sia in Serie A che in Champions League. Una considerazione, questa, tornata alla luce dopo Inter-Juventus e le polemiche che hanno contraddistinto l’ultimo derby d’Italia disputato. Ecco perché, nel corso di una live di Juventibus, il giornalista Luca Momblano ha dichiarato che “Platini può essere la scelta giusta per la Juventus”.

A suo parere, l’ex calciatore bianconero è l’uomo giusto da portare all’interno della dirigenza della Vecchia Signora, perché conosce la politica e sa come comportarsi con dirigenti come Giuseppe Marotta, Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito per dirne alcuni. Proprio per questo, il proprietario della Juventus, John Elkann, dovrebbe chiamarlo il prima possibile per affiancarlo a Damien Comolli e Giorgio Chiellini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventibus (@juventibus_ig)

Il motivo è quindi relativo al lavoro politico che secondo quanto dichiarato da Momblano la Juventus deve tornare a gestire in maniera più attiva. Specialmente considerando il fatto che il club torinese non lotta per lo scudetto dal 2020, quando è arrivato il 36° e finora ultimo trionfo italiano. Sicuramente la società deve cercare di dimostrarsi più unita e compatta che mai, anche perché ciò non si è per niente verificato nelle ultime stagioni calcistiche della squadra più titolata in assoluto fra quelle italiane.