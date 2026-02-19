Olimpiadi Milano-Cortina 2026, aerials rinviati: cosa è successo e il nuovo programma

Le gare di aerials, una delle discipline più spettacolari dello sci freestyle, sono state rinviate a causa delle abbondanti nevicate che hanno colpito la località lombarda di Livigno.

Gli organizzatori di Milano-Cortina hanno segnalato condizioni atmosferiche troppo difficili e potenzialmente pericolose per atleti e pubblico: la neve caduta in maniera intensa e persistente ha reso insicura la pista di salto e le aree di atterraggio, con visibilità ridotta e accumuli di neve sul percorso. Per questo motivo le qualificazioni e le finali sono state riprogrammate su nuove date e orari.

Livigno sotto la neve: gare di aerials rinviate

Il motivo principale del rinvio delle gare di aerials è stato il forte maltempo e le abbondanti nevicate nei giorni precedenti a Livigno, nota località alpina che ospita le prove di freestyle degli eventi olimpici. La competizione maschile, inizialmente prevista per il 17 febbraio, era già stata posticipata a causa di condizioni difficili: la quantità di neve cauda sulla pista ha reso troppo complicata la preparazione del tracciato in modo sicuro.

Anche la prova femminile aveva incontrato difficoltà simili, con le qualificazioni spostate e poi disputare in condizioni complicate. Il continuo peggioramento delle condizioni meteorologiche ha costretto i responsabili a prendere la decisione di rinviare definitivamente la gara maschile a un’altra giornata con meteo più favorevole. Questo ha portato a una riprogrammazione complessiva degli aerials nel calendario delle Olimpiadi della disciplina.

Le nuove date del programma di aerials

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le gare di aerials maschili sono ora prevista per la giornata di domani, venerdì 20 febbraio, con la qualifica e la finale posticipate rispetto al programma iniziale. La qualificazione è fissata per la mattina, seguita dalla finale nel primo pomeriggio: questo permette agli organizzatori di sfruttare una finestra meteo considerata più stabile e con minori rischi per gli atleti.

Oltre agli aerials, anche altre prove di freestyle come l’halfpipe hanno subito spostamenti a causa della neve. In generale, gli organizzatori stanno rivedendo il calendario tecnico delle gare per assicurare che tutte le competizioni possano svolgersi in condizioni di sicurezza, senza compromettere qualità e sicurezza degli eventi.