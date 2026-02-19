Milano-Cortina 2026: Murada e De Silvestro in semifinale dello sprint femminile di sci alpinismo

Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 c’è stato il debutto storico dello sci alpinismo come disciplina olimpica ufficiale, con la gara sprint femminile che ha catturato l’attenzione degli appassionati.

In una mattinata caratterizzata da neve intensa, le atlete si sono sfidate sulle piste dello Stelvio Ski Centre di Bormio per conquistare un posto nelle semifinali. Tra le protagoniste italiane spiccano Giulia Murada e Alba De Silvestro, entrambe riuscite a proseguire la loro corsa verso le fasi decisive della competizione. La prova sprint prevede infatti qualificazioni, semifinali e finali, con ciascuna atleta che deve superare le batterie per avanzare nel tabellone.

Murada dominante, De Silvestro ripescata

La mattinata di fare è iniziata con una fitta nevicata, che ha reso la pista impegnativa, ma non ha fermato la competizione. Nella prima batteria di qualificazione, la francese Emily Harrop ha fatto segnare il miglior tempo ed è risultata la vincitrice di serie. Subito dietro, nella stessa heat, si sono piazzate altre due avversarie dirette per le semifinale. Nell’altra serie, invece, l’azzurra Giulia Murada ha dominato la sua gara, conducendo costantemente dal via e chiudendo con un tempo solido che le ha garantito senza discussioni l’accesso alle semifinali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La seconda italiana, Alba De Silvestro, ha concluso la sua heat poco fuori dal podio virtuale, ma è riuscita comunque a qualificarsi grazie alla formula del lucky loser, che permette alle migliori terze classificate di avanzare nei turni successivi. Questo risuolato è particolarmente importante perché mantiene due italiane nella corsa per le medaglie.

Prime impressioni e prospettive di finale

Questa prima fase di sprint ha mostrato che l’Italia può competere ai massimi livelli nella neonata disciplina olimpica dello sci alpinismo, soprattutto nella prova femminile. Murada ha dimostrato di avere il ritmo giusto per puntare a un risultato importante, mentre De Silvestro, pur partendo da una qualificazione più complessa, ha saputo sfruttare la regola del ripescaggio per restare agganciata alla competizione.

Ora entrambe le azzurre guardando alla semifinale in programma più tardi nella giornata, dove affronteranno atlete di grande esperienza internazionale. Se riusciranno a ripetere o migliore le prestazioni di stamattina, non è escluso che possano spingersi fino alla finale sprint femminile, in programma nel primo pomeriggio.